Vietnam et Royaume-Uni profitent efficacement des engagements de l'UKVFTA

La deuxième réunion du Comité commercial de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Photo : VNA



La deuxième réunion du Comité commercial de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et le Royaume-Uni (UKVFTA) a eu lieu dans la matinée du 24 août, à Hanoï sous la co-présidence de la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang et le ministre d'État britannique chargé des Affaires et du Commerce, Nigel Huddleston.

Les deux parties ont hautement apprécié le fait que les comités spécialisés avaient activement coopéré et résolu rapidement les problèmes posés ; partagé et mis à jour les réglementations juridiques pertinentes de chaque partie, contribuant ainsi à la mise en œuvre efficace de l'UKVFTA.

En outre, les deux parties ont également discuté des questions sur l'amélioration de l'accès au marché britannique pour le riz vietnamien exporté et la méthode de calcul du taux de profit de l'accord de libre-échange (ALE).

A l'issue de la réunion, Phan Thi Thang et Nigel Huddleston ont convenu de continuer à travailler en étroite collaboration dans les temps à venir pour améliorer encore l'utilisation efficace des engagements de cet accord, contribuant ainsi à promouvoir les relations commerciales et d'investissement entre le Vietnam et le Royaume-Uni. Ils ont décidé l’organisation de la 3e réunion du Comité commercial de l'UKVFTA à Londres (Royaume-Uni) en 2024.

Le 23 août, au siège du ministère de l'Industrie et du Commerce, la vice-ministre Phan Thi Thang a reçu le ministre d'État britannique chargé des Affaires et du Commerce, Nigel Huddleston, l'ambassadeur britannique au Vietnam Iain Frew et une délégation du gouvernement du Royaume-Uni.

Les deux parties ont discuté de solutions visant à promouvoir la coopération économique et commerciale bilatérale, en mettant efficacement en œuvre l'UKVFTA. La partie vietnamienne a hautement apprécié les efforts d’agences vietnamiennes et britanniques pour créer et maintenir les institutions requises par cet accord.

A propos des activités dans le cadre de la coopération entre les ministres de l'Économie de l'ASEAN et du Royaume-Uni, Phan Thi Thang a souhaité continuer à recevoir le soutien du gouvernement britannique pour aider les entreprises à saisir pleinement les avantages qu'apporte les ALE, favorisant les opportunités de commerce et d'investissement dans la région.

Nigel Huddleston a affirmé que le Royaume-Uni était disposé à partager ses expériences et à mettre en œuvre le programme de soutien au Vietnam. Il a souligné la coopération entre les deux pays dans le Cadre économique indo-pacifique (IPEF) et a proposé de continuer à coopérer étroitement dans les prochaines négociations.

Les deux parties se sont informées des activités communes au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), ont espéré promouvoir conjointement la coopération en matière de libéralisation commerciale verte, équitable et durable.

Selon les données des Douanes vietnamiennes, au cours des 7 mois de 2023, le commerce bilatéral entre le Vietnam et le Royaume-Uni a atteint 3,95 milliards de dollars, soit une légère augmentation de 0,5 %.

En matière d'investissement, le Royaume-Uni compte 536 projets d'investissement direct au Vietnam avec un capital total d'environ 4,28 milliards de dollars, se classant au 15e rang sur 143 pays et territoires ayant directement investi au Vietnam. Au cours des sept premiers mois de 2023, le Royaume-Uni a réalisé un total de 28 nouveaux projets d'investissement au Vietnam avec un capital social total de 44,9 millions de dollars.