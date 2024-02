Vietnam et Japon coopèrent dans la protection de la propriété intellectuelle et la prévention des produits contrefaits

La "Protection des droits de propriété intellectuelle Vietnam-Japon" était le thème d’un colloque tenu le 28 février à Hanoï.

Ce colloque a été organisé par l'Office des brevets du Japon (Japan Patent Office-JPO) et l'Agence japonaise de promotion du commerce extérieur (JETRO), en coordination avec la Direction vietnamienne de la surveillance du marché relevant du ministère de l'Industrie et du Commerce (MIC) et le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies (MST).

Lors de l’événement, l’ambassadeur adjoint du Japon au Vietnam, Shige Watanabe, a déclaré espérer que les mesures contre les produits contrefaits seraient mises en œuvre de manière appropriée au Vietnam, protégeant ainsi les droits de propriété intellectuelle et améliorant le climat des affaires.

S’agissant du traitement des produits contrefaits, des produits portant atteinte aux droits de

propriété intellectuelle

ou d'origine inconnue, Nguyen Thanh Binh, directeur général adjoint de la Direction vietnamienne de la surveillance du marché, a indiqué qu’en 2023, les organes compétents avaient traité plus de 9.000 cas.

Le spécialiste a ensuite cité la décision 319/QD-TTg du 29 mars 2023 du Premier ministre approuvant un projet sur la lutte contre les produits contrefaits et la protection des consommateurs dans le commerce électronique d'ici 2025. Selon ce document, les forces de surveillance du marché intensifieront les contrôles sur le commerce en ligne dans les temps à venir.

Nguyen Nhu Quynh, inspectrice en cheffe du MST, a émis son espoir que le Japon continuerait de soutenir le Vietnam dans les processus de développement socio-économique et de protection de la propriété intellectuelle pour que cette dernière devienne un moteur de développement économique.

Lors du colloque, six compagnies japonaises ont donné des instructions détaillées sur la manière d'identifier les produits contrefaits et ont présenté des mesures pour prévenir les produits contrefaits au Vietnam.-VNA/VI