Une vente aux enchères à Londres pour soutenir les enfants vietnamiens atteints de malformations faciales

Katrin Kandel, directrice générale de Facing the World. Photo: VNA

Le 12 mars prochain, la maison Sloane Street Auctions, à Londres, mettra aux enchères un vase antique décoré d’un dragon à cinq griffes. Bien plus qu’une simple transaction artistique, la vente aux enchères de cet objet précieux vise à financer des interventions chirurgicales vitales pour des enfants vietnamiens souffrant de malformations faciales.

L’intégralité des bénéfices sera reversée à Facing the World, une organisation caritative britannique active au Vietnam depuis près de deux décennies. Ce geste de solidarité permettra de financer des opérations de chirurgie reconstructrice pour des enfants nés avec de graves malformations, leur offrant ainsi la possibilité de mener une vie plus normale.

Interrogé par l’Agence vietnamienne d’information (VNA), Daniel Hunt, fondateur et directeur de Sloane Street Auctions, a partagé que les participants aux enchères accordent souvent une grande importance à l’histoire humaine derrière l’objet mis en vente, ainsi qu’à l’efficacité des activités de l’organisation caritative qu’il représente. "Nous connaissons très bien Facing the World.

C’est une organisation particulièrement efficace pour améliorer la vie des personnes marginalisées en raison de malformations faciales", a-t-il déclaré, réaffirmant l’engagement moral et social de sa maison d’enchères envers cette cause. De son côté, Katrin Kandel, directrice générale de Facing the World, s’est dite profondément émue par cette première vente internationale consacrée aux enfants du Vietnam.

"Chaque geste de générosité contribue à offrir à un enfant la chance non seulement d'une opération qui changera sa vie, mais aussi de retrouver confiance en soi, dignité et un avenir sans stigmatisation", a-t-elle déclaré au correspondant de la VNA à Londres.

"Aux commissaires-priseurs, aux donateurs et aux lecteurs vietnamiens, votre soutien change véritablement des vies. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que davantage d'enfants puissent sourire, aller à l'école et grandir avec les opportunités que chaque enfant mérite", a-t-elle souligné.

L'histoire de Facing the World au Vietnam a commencé il y a près de 20 ans. À leur arrivée au Vietnam, les premiers médecins de l'organisation ont été confrontés à une réalité alarmante : de nombreux enfants naissaient avec de graves malformations craniofaciales, et pourtant, l'accès à des soins chirurgicaux spécialisés restait limité.

Durant les premières années, de nombreux patients étaient transférés au Royaume-Uni pour des interventions chirurgicales complexes, dont certaines coûtaient des centaines de milliers de livres.

Si ces opérations ont transformé de nombreuses vies, ce modèle n'était pas viable.Facing the World a donc opté pour une approche plus durable : former des chirurgiens vietnamiens et développer les compétences chirurgicales du pays.

Des équipes médicales internationales ont commencé à se rendre au Vietnam pour travailler aux côtés des médecins locaux et partager leurs techniques directement au bloc opératoire. Parallèlement, des chirurgiens vietnamiens étaient envoyés à l'étranger pour suivre une formation spécialisée dans des hôpitaux de renom au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis et en Australie.

Pour 2026, l’organisation prévoit une nouvelle étape importante : multiplier les séminaires spécialisés et les programmes de bourses, tout en créant le premier centre de formation en chirurgie cranio-faciale accrédité par Royal College of Surgeons à l’Hôpital militaire central 108, à Hanoï.

L’objectif ultime, selon Katrin Kandel, est de faire du Vietnam un centre régional d’excellence en chirurgie cranio-faciale d’ici dix ans, afin que chaque enfant vietnamien puisse bénéficier de soins répondant aux standards internationaux directement dans son propre pays. -VNA/VI