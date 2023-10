Une exposition sur le Vietnam en France promeut l'amitié bilatérale

Une exposition sur le Vietnam a eu lieu le 14 octobre à Voves, dans le département d'Eure-et-Loir, dans le cadre des activités annuelles de l'Association d'amitié franco-vietnamienne (AAFV).

Des photos sur la vie quotidienne des Vietnamiens. Photo: VNA

Intitulée «Un jour au Vietnam», l'exposition a démontré la solidarité à travers les actions pratiques de l’AAFV en faveur des victimes touchées par l'agent orange/dioxine et des personnes pauvres au Vietnam. Des œuvres d'art, des livres, des peintures et des photos d'auteurs vietnamiens et français ont été présentés, abordant divers thèmes.

Le point culminant de l'exposition était le livre photo sur les îles vietnamiennes de la mer Orientale de Tran Thu Dung, co-fondateur du club «Aimer les mers et les îles du Vietnam» en France. C'est la première fois que des images des mers et des îles du Vietnam étaient présentées dans le cadre des activités de l'AAFV à Voves.

Sans oublier une cinquantaine de photos de Gérard Nemmi, membre de l’AAFV, et diverses peintures d'artistes locaux, attirant des foules de visiteurs. Des produits artisanaux vietnamiens et locaux ont été proposés à la vente, afin de collecter des fonds pour les activités caritatives de l'association.

Gilbert Tenèze, président de la section Eure-et-Loir de l’AAFV, a exprimé l'espoir que cet événement contribuera à promouvoir la compréhension mutuelle et la solidarité entre les deux peuples.