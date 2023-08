Une délégation de haut rang du PCV en visite de travail au Laos

À l'invitation du Comité central du Parti révolutionnaire populaire lao (PPRL), la secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et présidente de la Commission centrale de mobilisation des masses du Parti, Bui Thi Minh Hoai, à la tête d’une délégation du PCV effectue une visite de travail du 8 au 10 août au Laos.



Dans le cadre de cette visite, la délégation du PCV a rencontré le secrétaire général et président du Laos Thongloun Sisoulith et le Premier ministre lao Sonexay Siphandone et s'est entretenu avec le président du Comité central du Front lao d’édification nationale (FLEN) Sinlavong Khoutphaythoune.



Lors de ces rencontres, Bui Thi Minh Hoai s'est réjouie du développement heureuse des relations spéciales Vietnam-Laos, contribuant considérablement au maintien de la stablité et du développement de chaque pays.

Elle a apprécié les résultats de la coopération entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps, affirmant la Commission centrale de mobilisation des masses du PCV est prête à travailler en étroite collaboration avec le FLEN pour mettre en œuvre efficacement les accords conclus par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, contribuant à la mise en œuvre réussie de la Résolution du Congrès national de chaque Parti. La secrétaire du Comité central du Parti communiste du Vietnam et présidente de la Commission centrale de mobilisation des masses du Parti, Bui Thi Minh Hoai et le secrétaire général du PPRL et président du Laos Thongloun Sisoulith. Photo : VNA

Saluant le développement profond des relations Vietnam-Laos, les dirigeants lao ont souhaité que les deux organes continuent à renforcer l'échange d'informations et à partager leurs expériences en matière de mobilisation de masse, contribuant ainsi au développement socio-économique du Vietnam et du Laos.



Auparavant, Bui Thi Minh Hoai a eu un entretien avec le président du Comité central du Front lao d’édification nationale, Sinlavong Khoutphaythoune. Les deux parties se sont informées de la situation de chaque Parti, de chaque pays, de la relation de coopération entre les deux organes ces derniers temps et ont convenu des orientations de la coopération bilatérale dans le temps à venir et ont échangé des expériences sur le travail de mobilisation de masse du Parti.



Bui Thi Minh Hoai a rencontré le personnel de l'ambassade, des représentants des organes et de la communauté des Vietnamiens au Laos. La délégation est également allée fleurir au Monument du président Kaysone Phomvihane et du président Souphanouvong, a visité la compagnie Star Telecom (Unitel) et a eu une séance de travail dans la province de Luang Prabang, au Nord du Laos.