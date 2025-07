Une bonne moitié des localités ont éliminé leurs logements précaires 28/07/2025 20:45

Plus de la moitié des localités ont achevé la réfection de leurs logements vétustes. Photo: VNA

Dix-neuf des 34 provinces et villes, soit 55,9%, avaient achevé jusqu’au 27 juillet l’élimination de leurs logements précaires et vétustes, selon le ministère des Affaires ethniques et religieuses.

La semaine dernière, Cà Mau a annoncé l’achèvement de son programme, tandis que six autres provinces (Cao Bang, Phu Tho, Diên Biên, Quang Nam, Dak Lak et Gia Lai) ont commencé la construction de 100% des logements ciblés.

Le 19 juillet, le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé la décision n°1568/QD-TTg allouant près de 1.940 milliards de dôngs (74 millions de dollars) provenant des recettes supplémentaires du budget central de 2024 au soutien au logement des contributeurs révolutionnaires et des familles des martyrs.

À compter jusqu’au 27 juillet, 268.470 logements étaient achevés ou en construction dans tout le pays. Parmi ceux-ci, 234.975 étaient achevés et livrés, tandis que 33.495 étaient en cours de construction.

Ce chiffre comprend 41.800 logements achevés pour les contributeurs révolutionnaires. L’aide au logement en leur faveur à l’occasion de la 78e Journée des invalides de guerre et des héros morts pour la Patrie (27 juillet) témoigne d’un engagement politique fort et des efforts coordonnés des autorités centrales et locales. – VNA/VI