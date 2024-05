Un navire de la Marine indienne accoste au port international de Cam Ranh

L'équipage de la corvette de guerre anti-sous-marine avancée INS Kiltan de l’Inde à Khanh Hoa. Photo : www.qdnd.vn

La corvette de guerre anti-sous-marine avancée INS Kiltan de l’Inde a accosté le 12 mai au port international de Cam Ranh, entamant une visite de courtoisie dans la province de Khanh Hoa au Centre du 12 au 15 mai.



L'objectif de la visite est de renforcer la coopération, la compréhension et la confiance mutuelle entre les armées en général et les Marines vietnamienne et indienne en particulier.



Au cours de la visite, les officiers de la corvette ont effectué une visite de courtoisie aux responsables de la région navale 4 et à l'Académie navale. L'équipage du navire a participé aux échanges sportifs amicaux avec les officiers et les soldats de la région navale 4 et a visité des vestiges historiques et culturels locaux. En outre, INS Kiltan s’est coordonné avec la Marine vietnamienne pour organiser une formation conjointe en mer après avoir quitté le port. - VNA/VI