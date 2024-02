Un journal uruguayen apprécie le style de la « diplomatie du bambou » du Vietnam

« Las vibrantes relaciones con la región latinoamericana contribuyen al éxito de la diplomacia vietnamita en 2023 » (Des relations dynamiques avec la région latino-américaine contribuent au succès de la diplomatie vietnamienne en 2023), tel est le titre d'un article publié sur la page électronique du journal El Popular (Le Peuple) du Parti communiste uruguayen.



L’article a cité des paroles du ministre vietnamien des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, selon lesquelles « En 2023, les hauts dirigeants ont effectué 45 visites dans des pays voisins, des partenaires importants et des amis traditionnels et ont accueilli près de 50 dirigeants de pays et d'organisations internationales lors de visites dans le pays, créant ainsi un nouveau développement qualitatif dans les affaires étrangères et l'intégration internationale de notre pays ».



Dans cet esprit, depuis fin 2022, le Vietnam a mis en œuvre et développé de manière proactive des plans de promotion des relations avec les pays voisins, des partenaires importants et des amis traditionnels, a constaté l’article, avant de citer la visite réussie dans les trois pays, à savoir Cuba, l'Argentine et l'Uruguay, du président de l'Assemblée nationale, Vuong Dinh Hue, du 22 au 29 avril 2023, et la visite au Brésil du Premier ministre Pham Minh Chinh.

L’article a rappelé de nombreux résultats et activités des dirigeants vietnamiens lors de ces visites dans ces pays d’Amérique latine, outre des visites de nombreuses délégations de différents pays de cette région au Vietnam.



Il a conclu qu’en 2023, les relations d'amitié et de coopération multiforme entre le Vietnam avec de nombreux partenaires traditionnels et importants avaient continué d'enregistrer des progrès importants et remarquables. C'est le résultat du processus de mise en œuvre d'une diplomatie synchrone et globale à travers tous les canaux du Parti, de l'État et du peuple vietnamiens avec tous les pays de la région latino-américaine, démontrant le style de « la diplomatie du bambou du Vietnam avec les caractéristiques – solide racine, corps fort et branches flexibles, imprégnées de l'âme, de l'identité et des valeurs du peuple vietnamien ».



Ces résultats sont devenus un point impressionnant parmi toutes les réalisations générales du pays, une source de fierté, qui produit de la motivation et de la confiance dans le travail diplomatique dans un avenir proche, contribuant au succès de l'intégration internationale globale du Vietnam, selon le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Nguyen Phu Trong, lors de la séance d'ouverture de la 32e Conférence diplomatique, le 19 décembre 2023.-VNA/VI