Un journal thaïlandais fait l'éloge du tourisme à Phu Quoc

Le journal thaïlandais Nation Story a publié un article suggérant des expériences à ne pas manquer lors d'un voyage à l'île de Phu Quoc au Vietnam surnommée «l'île aux perles». Son auteure Thasaneya Ratwong a été impressionnée par les prix des services touristiques locaux qui sont la moitié de ceux en Thaïlande, recommandant aux visiteurs d'en dépenser au moins cinq jours pour profiter pleinement de "l'île aux perles".

Thasaneya Ratwong qualifie Phu Quoc d'"île paradisiaque" du Vietnam qui offre une expérience riche répondant aux diverses demandes des touristes.

"L'île est devenue un haut lieu du tourisme mondial pour les touristes à la recherche d'une beauté naturelle unique et de nombreuses expériences fascinantes", a commenté Thasaneya Ratwong.

Ce qui a le plus fasciné le journaliste thaïlandais lors de son voyage à Phu Quoc était le prix raisonnable. « Les prix de l'hébergement et des services de restauration sont bien moins chers qu'en Thaïlande. En particulier, les fruits de mer frais ne coûtent que la moitié du prix par rapport à la Thaïlande », a-t-elle commenté en comparant les prix de services spécifiques sur l'île perle du Vietnam avec ceux de certaines destinations touristiques célèbres du royaume du « temple d'or ».

Au cours de son voyage, Thasaneya Ratwong a été très impressionnée par la partie Sud de Phu Quoc et a divisé l'expérience en trois parties principales. Pour les amateurs d’art et de culture, la journaliste a suggéré Sunset Town. Pour ceux qui souhaitent trouver un véritable paradis tropical, les complexes hôteliers de classe mondiale de Bai Kem seront idéaux. Pendant ce temps, les amateurs d'aventure devraient consacrer au moins une journée à prendre le téléphérique jusqu'à l'île de Hon Thom pour admirer le magnifique panorama de la mer de Phu Quoc d'en haut et faire de la plongée avec tuba pour contempler les coraux.

Pont des baisers – une nouvelle icône du tourisme de Phu Quoc au design unique.

Sunset Town est l’endroit qui a laissé une forte impression à Thasaneya qui l’a qualifié de destination d’amour et d’art. "La ville a des couleurs vives d'inspiration méditerranéenne, un style unique orné de jardins luxuriants et d'une beauté tropicale", a décrit le journaliste. ''La destination possède également des attractions enchanteresses comme le pont des baisers avec deux branches espacées de 30 cm, servant de décor à couper le souffle pour admirer le coucher de soleil.''

Thasaneya Ratwong a été encore plus impressionnée lorsqu'elle a eu « droit » à une expérience supplémentaire : une exposition d'art de sports extrêmes de Jetski et Flyboards. "Pas simplement une performance sportive extrême, le spectacle "musique et poésie" donne au jetski et au flyboard l'apparence des couleurs créatives de l'art", a écrit Thasaneya Ratwong.

Kiss of The Sea – Un spectacle mis en scène par les Français à Sunset Town.

Le journaliste thaïlandais était "extrêmement excité" de voir les athlètes évoluer à une hauteur de 15 m et effectuer des virages aériens extrêmement audacieux. Le soir, rejoignant la foule, elle a continué à assister au plus grand spectacle multimédia au monde Kiss of the Sea et s'est immergée dans la culture vietnamienne avec le spectacle de marionnettes vietnamiennes. En particulier, ce qui a le plus impressionné le journaliste de Nation Story lors de sa visite à Phu Quoc a été la surprise du feu d'artifice chaque soir à Sunset Town. "Phu Quoc est un endroit rare au monde où des feux d'artifice sont organisés toute l'année", a-t-elle souligné. Le journaliste thaïlandais était "extrêmement excité" de voir les athlètes évoluer à une hauteur de 15 m et effectuer des virages aériens extrêmement audacieux. Le soir, rejoignant la foule, elle a continué à assister au plus grand spectacle multimédia au monde Kiss of the Sea et s'est immergée dans la culture vietnamienne avec le spectacle de marionnettes vietnamiennes. En particulier, ce qui a le plus impressionné le journaliste de Nation Story lors de sa visite à Phu Quoc a été la surprise du feu d'artifice chaque soir à Sunset Town. "Phu Quoc est un endroit rare au monde où des feux d'artifice sont organisés toute l'année", a-t-elle souligné.