Un journal italien exalte la victoire de Dien Bien Phu

Le site d'information italien L'Unione Sarda a publié un article honorant le courage du Vietnam lors de la victoire de Dien Bien Phu il y a 70 ans.

Le site d'information italien L'Unione Sarda a publié un article honorant le courage du Vietnam lors de la victoire de Dien Bien Phu il y a 70 ans.

Dans l’article intitulé « Vietnam, la leçon s’applique encore aujourd’hui », l’auteur Antonio Barracca souligne que le Vietnam, alors pays pauvre et majoritairement agricole, a réussi à vaincre les armées de deux puissances mondiales.L’auteur s’est rendu au Vietnam quelques années seulement après la fin de la guerre. A cette époque, Hanoï était une ville agricole avec peu d’ampoules pour éclairer les rues désertes peuplées de vélos pendant la journée. Les seuls bâtiments importants étaient ceux de la colonisation française.Il a souligné que la bataille de Dien Bien Phu en 1954 s'est terminée par la victoire totale du Vietnam et est devenue une bataille décisive mettant fin à la guerre d'invasion en Indochine. Elle conduit à la signature des accords de paix conclus le 21 juillet 1954, selon lesquels la France doit accepter de retirer ses troupes de toute l'Indochine.Le 30 avril 1975, le Vietnam a de nouveau vaincu les troupes américaines, libéré complètement le Sud et réunifié le pays, a noté l'auteur.Antonio Barracca a souligné que dans ces guerres comme celle du Vietnam, c'est le plus fort qui doit mettre fin à la guerre « si nous voulons que le bien et non le mal prévalent ». - VNA/VI