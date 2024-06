Un concours de photos et de clips vidéos promeut la transformation numérique nationale

Lancé en janvier dernier, le concours de photos et de clips vidéos sur le thème "La technologie avec le cœur – Technology with heart", organisé par l'Agence vietnamienne d’information (VNA) et le groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée du Vietnam (Viettel), vise à mettre en valeur les contributions importantes de la technologie, à diffuser de belles images et à transmettre des messages significatifs de la technologie pour apporter une vie meilleure.

Après plus de 3 mois de lancement, le concours a rassemblé 800 œuvres de 318 auteurs, dont 1 700 photos et 100 clips vidéo contenant des images reflétant les contributions importantes de la technologie à tous les aspects de la vie.

Le journaliste Nguyên Thang, rédacteur en chef du Vietnam Illustré de la VNA a déclaré qu’il s’agissait d’un prix important de photos et de clips vidéos, contribuant à promouvoir la propagande sur les réalisations de la technologie. En particulier, le prix est conjointement organisé par l'agence de presse nationale importante, VNA et Viettel, la principale entreprise technologique du Vietnam. Compte tenu du nombre d'œuvres et d'auteurs participants, le jury a jugé que le prix était réussi et répondait aux critères fixés.

Le jury a sélectionné et décidé de décerner des prix à 10 œuvres photographiques uniques, 12 ensembles d'œuvres photographiques et 10 œuvres de clips vidéos, a fait savoir le journaliste Nguyên Thang.

Selon le général de brigade Tao Duc Thang, PDG du Viettel, c'est la première fois que le Vietnam décerne un prix pour des photos et des clips vidéos à contenu de haute technologie. En particulier, le thème "La technologie avec le cœur" est très proche de la vie. Les œuvres ont capturé des moments technologiques associés à la vie partout et à tout moment.

Le prix revêt une importance pratique dans le travail de propagande, contribuant à promouvoir le processus national de transformation numérique, a-t-il ajouté.

La cérémonie de remise des prix et l'exposition des meilleures œuvres auront lieu le 5 juin à Hanoi, a annoncé le comité d’organisation. -VNA/VI