Un charme secret peut en cacher un autre au Vietnam

Le Vietnam possède des paysages variés, allant de villes animées aux campagnes sereines, en passant par des montagnes à couper le souffle et des plages de rêve, selon selon le page Web Ritz Herald.



Alors que des destinations populaires telles que la baie de Halong, la vieille ville de Hoi An et l’île de Phu Quôc continuent d’attirer des milliers de visiteurs chaque année, il existe de nombreux endroits moins connus qui offrent une beauté immaculée et une nature intacte.



Ces lieux sont des joyaux cachés dont peu de voyageurs internationaux ont entendu parler. En les explorant, les voyageurs pourront profiter des avantages d’une nature intacte, d’une beauté immaculée et d’une atmosphère paisible.



Lac Ba Bê

Le lac Ba Bê. Photo: Vietnamtourism

Si vous venez à Bac Kan, province du nord-est du Vietnam, à 2300 km au nord de Hanoi, le lac Ba Be est une destination incontournable à ne pas manquer. La nature a offert un joyau à cette province isolée : un lac pittoresque et paisible qui vous offrira une ambiance et une expérience inoubliables.



Avec plus de 23 000 hectares, ce lac est considéré comme le plus grand du Vietnam et figure parmi les 16 plus beaux du monde. Le lac est en fait composé de 3 lacs plus petits reliés par un système de larges canaux d’environ 8 km de long.



Le lac Ba Be fait partie du parc national éponyme, qui abrite une flore et une faune diversifiées, notamment des espèces rares. Les visiteurs peuvent parcourir les sentiers du parc et découvrir des cascades, des grottes et des villages de minorités ethniques.



Cascade de Ban Giôc Si vous venez à Bac Kan, province du nord-est du Vietnam, à 2300 km au nord de Hanoi, le lac Ba Be est une destination incontournable à ne pas manquer. La nature a offert un joyau à cette province isolée : un lac pittoresque et paisible qui vous offrira une ambiance et une expérience inoubliables.Avec plus de 23 000 hectares, ce lac est considéré comme le plus grand du Vietnam et figure parmi les 16 plus beaux du monde. Le lac est en fait composé de 3 lacs plus petits reliés par un système de larges canaux d’environ 8 km de long.Le lac Ba Be fait partie du parc national éponyme, qui abrite une flore et une faune diversifiées, notamment des espèces rares. Les visiteurs peuvent parcourir les sentiers du parc et découvrir des cascades, des grottes et des villages de minorités ethniques.Cascade de Ban Giôc

La cascade de Ban Giôc. Photo: ritzherald

La cascade de Ban Giôc est l’une des merveilles naturelles les plus majestueuses du Vietnam. Située dans la province nord-est de Cao Bang, elle marque la frontière entre le Vietnam et la Chine, avec ses eaux tombant d’une hauteur de 30 mètres dans un amphithéâtre naturel de verdure luxuriante.



Le meilleur moment pour la visiter est la saison des pluies, de mai à septembre. C’est pendant cette période que la cascade est la plus spectaculaire.



Il existe de nombreuses activités de plein air attrayantes dans cette région, par exemple visites touristiques, pique-nique, kayak, trekking, vélo, pêche, rencontre avec des minorités ethniques, participation au festival Long Tong, etc.



Grotte Nguom Ngao La cascade de Ban Giôc est l’une des merveilles naturelles les plus majestueuses du Vietnam. Située dans la province nord-est de Cao Bang, elle marque la frontière entre le Vietnam et la Chine, avec ses eaux tombant d’une hauteur de 30 mètres dans un amphithéâtre naturel de verdure luxuriante.Le meilleur moment pour la visiter est la saison des pluies, de mai à septembre. C’est pendant cette période que la cascade est la plus spectaculaire.Il existe de nombreuses activités de plein air attrayantes dans cette région, par exemple visites touristiques, pique-nique, kayak, trekking, vélo, pêche, rencontre avec des minorités ethniques, participation au festival Long Tong, etc.Grotte Nguom Ngao

La grotte Nguom Ngao. Photo: Thanhnien

Également située à Cao Bang, la grotte Nguom Ngao est véritablement une merveille de la nature. Cette superbe grotte calcaire est célèbre pour ses stalactites et stalagmites, ses rivières souterraines et ses espèces rares de plantes et d’animaux.



La route vers la grotte Nguom Ngao est assez difficile en raison des routes sinueuses. L’exploration de la grotte Nguom Ngao est une expérience inoubliable à ne pas manquer pour tout amoureux de la nature ou chercheur d’aventure. Avec sa beauté surnaturelle et ses formations géologiques fascinantes, cette grotte laissera à coup sûr une impression durable à tous ceux qui la visitent.



Réserve naturelle de Pu Luông Également située à Cao Bang, la grotte Nguom Ngao est véritablement une merveille de la nature. Cette superbe grotte calcaire est célèbre pour ses stalactites et stalagmites, ses rivières souterraines et ses espèces rares de plantes et d’animaux.La route vers la grotte Nguom Ngao est assez difficile en raison des routes sinueuses. L’exploration de la grotte Nguom Ngao est une expérience inoubliable à ne pas manquer pour tout amoureux de la nature ou chercheur d’aventure. Avec sa beauté surnaturelle et ses formations géologiques fascinantes, cette grotte laissera à coup sûr une impression durable à tous ceux qui la visitent.Réserve naturelle de Pu Luông

La réserve naturelle de Pu Luong. Photo: Ritz Herald

La réserve naturelle de Pu Luong est une attraction incontournable dans la province de Thanh Hoa. Elle offre aux visiteurs une vue panoramique sur de vastes rizières en terrasses, d’imposants pics calcaires et des cascades. Si vous recherchez une retraite paisible et proche de la nature, cet endroit est conçu pour vous.



Il y a beaucoup de choses passionnantes à faire à Pu Luông. Le premier élément de votre liste devrait être de voir les étonnantes roues hydrauliques construites par les ethnies Thai et Muong. La randonnée est également une activité populaire. Et n’oubliez pas d’explorer la vie des ethnies locales. Avec sa beauté naturelle à couper le souffle et sa richesse culturelle, Pu Luong est une destination idéale pour ceux qui recherchent une expérience authentique et hors des sentiers battus.



Baie de Lang Cô La réserve naturelle de Pu Luong est une attraction incontournable dans la province de Thanh Hoa. Elle offre aux visiteurs une vue panoramique sur de vastes rizières en terrasses, d’imposants pics calcaires et des cascades. Si vous recherchez une retraite paisible et proche de la nature, cet endroit est conçu pour vous.Il y a beaucoup de choses passionnantes à faire à Pu Luông. Le premier élément de votre liste devrait être de voir les étonnantes roues hydrauliques construites par les ethnies Thai et Muong. La randonnée est également une activité populaire. Et n’oubliez pas d’explorer la vie des ethnies locales. Avec sa beauté naturelle à couper le souffle et sa richesse culturelle, Pu Luong est une destination idéale pour ceux qui recherchent une expérience authentique et hors des sentiers battus.Baie de Lang Cô

La baie de Lang Cô. Photo: VnExpress

La baie de Lang Cô est une plage incroyablement pittoresque et préservée. Située dans la province de Thua Thiên-Huê, la baie possède des eaux cristallines, des plages de sable fin et une atmosphère sereine propice à la détente.



On y trouve de nombreuses activités nautiques auxquelles s’adonner, comme la baignade, le kayak et les bains de soleil. Vous pouvez aussi simplement profiter d’une promenade relaxante sur la plage sous la douce lumière du soleil. Le paysage tranquille de cette région est un atout qui la rend très attrayante pour les visiteurs qui viennent à Huê.



Île de Ly Son La baie de Lang Cô est une plage incroyablement pittoresque et préservée. Située dans la province de Thua Thiên-Huê, la baie possède des eaux cristallines, des plages de sable fin et une atmosphère sereine propice à la détente.On y trouve de nombreuses activités nautiques auxquelles s’adonner, comme la baignade, le kayak et les bains de soleil. Vous pouvez aussi simplement profiter d’une promenade relaxante sur la plage sous la douce lumière du soleil. Le paysage tranquille de cette région est un atout qui la rend très attrayante pour les visiteurs qui viennent à Huê.Île de Ly Son

Île de Ly Son. Photo: VNA



L’île de Ly Son est une autre belle destination au large de Quang Ngai. Cette île est connue pour ses belles plages, ses eaux cristallines et son patrimoine culturel. En plus de son magnifique cadre balnéaire, l’île est également renommée pour ses sites historiques et ses merveilles naturelles, notamment l’arche rocheuse To Vo, la pagode Hang et ses célèbres champs d’ail.



L’île Ly Son est une destination fascinante avec sa nature bien préservée, ses plages de sable fin et ses jolies scènes naturelles. Un autre avantage est que la population locale est extrêmement sympathique et hospitalière, vous faisant sentir comme chez vous.



Cascade de Yang Bay

La cascade de Yang Bay. Photo: Vietnamtourism

La cascade de Yang Bay, un joyau caché niché dans la jungle luxuriante de Khanh Hoa, offre une beauté à couper le souffle. Ensemble, ils créent une destination attrayante pour les amoureux de la nature et les amateurs d’aventure.



La cascade de Yang Bay est le refuge idéal pour ceux qui cherchent à échapper à l’agitation et à se rapprocher de la nature.



Forêt de Trà Su La cascade de Yang Bay, un joyau caché niché dans la jungle luxuriante de Khanh Hoa, offre une beauté à couper le souffle. Ensemble, ils créent une destination attrayante pour les amoureux de la nature et les amateurs d’aventure.La cascade de Yang Bay est le refuge idéal pour ceux qui cherchent à échapper à l’agitation et à se rapprocher de la nature.Forêt de Trà Su

La forêt de cajuput Tra Su. Photo: Traveloka

La forêt de cajuput Trà Su est située dans la province de An Giang, dans le delta du Mékong. Cette forêt de cajeputs abrite des étangs à lotus et une faune diversifiée. C’est l’endroit idéal pour les amoureux de la nature, les photographes et les ornithologues amateurs.



La meilleure période pour visiter la forêt est pendant la saison des inondations, de septembre à novembre. Le niveau de l’eau est élevé, ce qui permet d’atteindre les parties les plus reculées de la forêt.



Île de Côn Dao La forêt de cajuput Trà Su est située dans la province de An Giang, dans le delta du Mékong. Cette forêt de cajeputs abrite des étangs à lotus et une faune diversifiée. C’est l’endroit idéal pour les amoureux de la nature, les photographes et les ornithologues amateurs.La meilleure période pour visiter la forêt est pendant la saison des inondations, de septembre à novembre. Le niveau de l’eau est élevé, ce qui permet d’atteindre les parties les plus reculées de la forêt.Île de Côn Dao