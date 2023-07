Un centre de chirurgie cardiovasculaire pédiatrique du Vietnam reconnu par Children's HeartLink

Children's HeartLink, organisation non gouvernementale américaine spécialisée dans le soutien aux pays en développement en matière d’expertise et de technique dans le domaine de la cardiologie pédiatrique) vient de décerner le 18 juillet le certificat d'excellence en cardiologie au Centre de chirurgie cardiovasculaire pédiatrique de l’Hôpital pédiatrique No1 à Ho Chi Minh-Ville. Il s'agit du premier centre de chirurgie cardiovasculaire pédiatrique du Vietnam à recevoir ce titre.



Selon le professeur agrégé-docteur Nguyen Thanh Hung, directeur de l’Hôpital pédiatrique No1, depuis 2008, avec le soutien de Children's HeratLink et d'un certain nombre d'autres organisations, des médecins, des infirmières et des techniciens de l'hôpital sont envoyés pour des formations dans de nombreux hôpitaux vietnamiens et étrangers dans les matières de chirurgie à cœur ouvert, de réanimation anesthésique, d'échocardiographie, de traitement des arythmies,...

Photo : VNA Au cours des 15 dernières années, l’Hôpital pédiatrique No 1 a effectué plus de 5.100 chirurgies à cœur ouvert et plus de 7.100 cathétérismes cardiaques interventionnels, avec un taux de survie de 98%. Cela a considérablement réduit le taux de mortalité hospitalière de 4,9% (en 2007) à 0,4% (en 2021).