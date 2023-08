Tuyên Quang plante plus de 10.500 hectares de forêt

Selon le Département de la protection des forêts de la province de Tuyên Quang (Nord), fin juillet 2023, la province a planté plus de 10.500 hectares de forêt, soit plus de 104 % du plan 2023.

Photo: VNA

Mettant en œuvre le projet de plantation d'un milliard d'arbre, jusqu'à présent, la province a planté plus de 1,2 million d'arbres, atteignant 101,97% du plan en 2023. Au cours de la période 2021-2025, 5,052 millions d'arbres ont été plantés, soit 84,21% du plan.

En outre, depuis le début de l'année, la province de Tuyên Quang a exploité près de 6.400 ha parmi 10.000 ha de bois plantés, la production de bois a atteint près de 668.000 m3, soit 59,63 % du plan, équivalant 110,12% en glissement annuel. L'exploitation du bambou et du liège a atteint 24.523,6 tonnes, soit 81,7% du plan.

Actuellement, la superficie forestière totale de la province de Tuyên Quang est de plus de 426.000 ha, dans lequel il y a plus de 193.000 ha de forêt plantée. Le taux de couverture forestière provinciale atteint plus de 65%, se classant au troisième rang du pays.

L'économie forestière joue un rôle de plus en plus important dans le développement économique des habitants locaux.

.