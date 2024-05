Tran Thanh Man élu président de l'Assemblée nationale du Vietnam (15e législature)

Dans le cadre de la 7e session de la 15e législature de l’Assemblée nationale à Hanoï, une séance sur le travail du personnel a eu lieu dans l’après-midi du 20 mai sous l’égide du vice-président de l'Assemblée nationale, Nguyen Khac Dinh.

Tran Thanh Man prête serment devant l’Assemblée nationale et les citoyens du pays. .Photo : VNA





Les députés ont élu Tran Thanh Man, membre du Bureau Politique, vice-président permanent de la 15e Assemblée nationale (gérant les activités de l'Assemblée nationale et du Comité permanent de l'Assemblée nationale), au poste de président de l'organe législatif.



Les 475 députés présents ont approuvé, soit 97,54% du total, une résolution sur l'élection de Tran Thanh Man au poste de président de l’Assemblée nationale pour le mandat 2021-2026.



Ensuite, lors d’une cérémonie solennelle, Tran Thanh Man a prêté serment devant l’Assemblée nationale et les citoyens du pays. Il s’est engagé à être absolument loyal à la Patrie, au peuple, à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, à faire tout son possible pour accomplir au mieux les tâches confiées par le Parti, l’Etat et le peuple.



Dans son discours prononcé devant l’AN, il a adressé ses sincères remerciements aux députés pour l’avoir élu au poste de président de l’organe législatif. Il a affirmé que c'était un grand honneur et en même temps une noble responsabilité devant le Parti, l'État et le peuple.



Il s’est engagé à faire de son mieux pour garantir au mieux les intérêts nationaux, les droits et intérêts légitimes du peuple, réaliser avec succès l'objectif d’un pays prospère, moderne et d’un peuple heureux. -VNA/VI