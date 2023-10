Tra Vinh : Exportation de boisson fraîche de fleur de coco vers les États-Unis

Près de 20.000 bouteilles de « Fresh coconut blossom water » (boisson fraîche de fleur de coco) ont été exportées avec succès vers les États-Unis.

L’exportation a été effectuée par la SARL Tra Vinh FARM (Sokfarm) (basée dans le district de Tieu Can, province méridionale de Tra Vinh), en collaboration avec LNS International Corporation et d’autres partenaires.



Il s’agit de la première commande d’exportation officielle de Sokfarm vers le marché américain.



Selon Pham Dinh Ngai, directeur général de Sokfarm, si la première commande est couronnée de succès, Sokfarm exportera chaque mois en moyenne 20.000 à 40.000 bouteilles de cette boisson (250 ml/bouteille) sur le marché américain.



Tra Vinh occupe la 2e place nationale en termes de superficie de cultures de cocotiers, juste derrière la province de Ben Tre. Actuellement, Tra Vinh possède une superficie de cultures de plus de 26.000 hectares avec près de 7 millions d'arbres et une production de plus de 370.000 tonnes (soit l'équivalent de 444 millions de fruits/an).