Tourisme du MICE : le Vietnam présente ses potentialités à des tour-opérateurs belges

Le marché touristique vietnamien, notamment le tourisme du MICE, a été présenté à des agences de voyages belges lors d'une conférence tenue le 9 novembre à Anvers, en Belgique.



L’événement a vu la participation de représentants de 10 compagnies et agents touristiques opérant sur le marché vietnamien.



A cette occasion, la directrice générale d’Asian Trails Vietnam, Bui Viet Thuy Tien, a déclaré que le Vietnam avait des atouts dans le tourisme du MICE (Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions - Réunions, congrès, conventions et expositions), grâce à la diversité de ses destinations touristiques. De plus, le Vietnam est un point de transit pratique pour les vols vers le Laos et le Cambodge, a-t-elle ajouté.



Partageant avec le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) à Bruxelles, Bui Viet Thuy Tien a déclaré qu'après la pandémie de COVID-19, il était nécessaire de relancer le marché du tourisme du MICE, qui attirait l'attention des visiteurs belges.

Lors de l'événement, Tran Ngoc Quan, conseiller au commerce vietnamien en Belgique, a informé les participants des nouvelles politiques de visa du Vietnam, dont l'extension de la validité des visas électroniques d'un à trois mois, créant des conditions plus favorables pour les touristes étrangers au Vietnam.



Iako Khomeriki, représentante de l’agence de voyage APG - l'agent commercial de Vietnam Airlines en Belgique, a déclaré que la compagnie aérienne vietnamienne était la préférée des passagers voyageant au Vietnam. Après la pandémie de COVID-19, en juin 2022, le transporteur national a augmenté de nouveau ses liaisons aériennes vers l'Europe. C'est une bonne condition pour que les touristes européens puissent explorer le Vietnam.



Lors de la conférence, les représentants des agences de voyages belges ont affirmé qu'ils continueraient à présenter le tourisme vietnamien à leurs clients en Belgique et en Europe.