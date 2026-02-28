Tourisme à Hanoï : record de 3,18 millions de visiteurs en février, +28,5 % sur un an

Le tourisme à Hanoï a enregistré en février 2026 une forte progression du nombre de visiteurs et des recettes. Photo: VNA

Le tourisme à Hanoï a enregistré une croissance soutenue en février 2026, avec environ 3,18 millions de visiteurs, soit une hausse de 28,5 % par rapport à février 2025.



Selon le Département municipal du tourisme, les arrivées internationales ont atteint 680 800, en progression de 16,2 % sur un an, tandis que les visiteurs nationaux ont totalisé environ 2,5 millions, en hausse de 32,3 %. Les recettes touristiques s’élèvent à 12,39 trillions de dongs (environ 476 millions de dollars), en augmentation de 24,8 %.



La capitale dispose désormais de 3 761 établissements d’hébergement offrant 71 256 chambres. Le taux d’occupation moyen des hôtels s’est établi à 63,6 % en février, en hausse de 1,3 point de pourcentage sur un an, reflétant une demande dynamique boostée par les fêtes du Têt et du début d’année.



Hanoi compte actuellement 61 établissements de services touristiques certifiés conformes aux normes établies, dont 27 restaurants, 23 centres commerciaux, neuf sites de divertissement et deux établissements de santé. Ces infrastructures contribuent à améliorer la qualité des services et à diversifier l'expérience des visiteurs.



La transformation numérique accélère la dynamique du secteur. La ville a lancé, en partenariat avec Foody, la « Carte numérique du tourisme culinaire de Hanoï », bientôt intégrée à l’application iHanoi. Elle a également approfondi sa collaboration avec Zalo pour optimiser la communication, la promotion et l’assistance aux touristes, et explore un partenariat avec la licorne VNPay pour des solutions de paiement innovantes liées au tourisme.



La directrice du Département du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a déclaré que le secteur allait tester de nouveaux produits, notamment un tourisme expérientiel agricole et rural dans la commune de Bat Trang et une offre de tourisme nocturne sur le site du temple de Soc, classé monument historique national.



Parallèlement, la capitale finalise les dossiers pour classer en zone touristique nationale le site de Ba Vi, le complexe pittoresque et historique de Huong Son, ainsi que la zone du lac Hoan Kiêm et du Vieux Quartier. Parallèlement, Hanoï élabore une stratégie de communication pour la période 2026-2030, en accord avec la stratégie nationale de marque à long terme du Vietnam, qui s'étend jusqu'en 2045. -VNA/VI