Sentiments des amis internationaux pour l'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan

Les cérémonies funéraire et commémorative de Vu Khoan, ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre, ont eu lieu le 27 juin à la Maison funèbre nationale, 5 rue Tran Thanh Tong, à Hanoï.

Les cérémonies ont été organisées selon les rites funéraires d'État par le Comité central du Parti communiste du Vietnam, l'Assemblée nationale, le président du Vietnam, le gouvernement, le Comité central du Front de la Patrie du Vietnam et la famille du défunt.

Près de 50 ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques et d'organisations internationales au Vietnam ont rendu un dernier hommage, signé le registre de deuil et présenté leurs condoléances aux dirigeants du Parti, de l'État, au peuple vietnamien et à la famille de l'ancien secrétaire du Comité central du Parti et ancien vice-Premier ministre Vu Khoan.

Le camarade Vu Khoan fut membre du Comité central du Parti des 7e, 8e, 9e mandats, secrétaire du Comité central du Parti du 9e mandat, vice-Premier ministre d’août 2002 à juin 2006, et député de l’Assemblée nationale de la 11e législature. Au cours de 68 années d’activités révolutionnaires, il apporta de nombreuses contributions à la cause révolutionnaire du Parti et de la nation.

L'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan était également un cadre diplomatique. Sa vie était associée à la période d'ouverture et d'intégration du pays au début des années 1990 du 20ème siècle. En tant que vice-ministre des Affaires étrangères, puis ministre du Commerce, et vice-Premier ministre, secrétaire du Comité central du Parti, Vu Khoan a apporté une grande contribution au processus d'ouverture et d'intégration du pays.

Il obtint plusieurs nobles distinctions du Parti et de l’Etat, dont l’Ordre de l’Indépendance de première classe et l’insigne de 60 ans de membre du PCV. Il reçut également des distinctions honorifiques d’autres pays.

L'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko, présente ses condoléances dans le registre de deuil. Photo: VNA

Dans le registre de deuil, l'ambassadeur de Russie au Vietnam, Gennady Stepanovich Bezdetko, a affirmé que l'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan avait considérablement contribué à la promotion de l'amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Russie.

Au nom de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), le représentant régional de l'OIF pour l'Asie-Pacifique, Edgar Doerig, a souligné que l'ancien vice-Premier ministre Vu Khoan avait non seulement apporté ses contributions inlassables au développement du Vietnam, mais également à "l'incubation des relations" entre le Vietnam et d'autres pays.

Pour sa part, l'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, a écrit que l'administration et le peuple américains n'oublieraient pas les contributions de l'ancien vice-Premier ministre à la promotion de l'amitié et du partenariat entre les deux nations.

L'ambassadeur des États-Unis au Vietnam, Marc E. Knapper, écrit dans le registre de deuil. Photo: VNA

L'ambassadeur du Japon au Vietnam, Yamada Takio, a affirmé que le gouvernement et le peuple japonais exprimaient leur plus profonde gratitude à l'ancien vice-Premier ministre pour ses grandes contributions tout au long de sa vie aux relations Japon-Vietnam.

L'ambassadeur de l'Inde au Vietnam, Sandeep Arya, a exprimé ses plus sincères condoléances suite au décès de l'ancien vice-Premier ministre, un célèbre politicien de la communauté internationale.

La cérémonie d'enterrement aura lieu à 15h00 le 27 juin au cimetière Mai Dich, à Hanoï.