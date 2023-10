Une soirée culturelle vietnamienne a eu lieu le 20 octobre, clôturant la série d'événements de la Semaine culturelle vietnamienne organisée par Enfance Partenariat Vietnam - EPVN depuis le 16 octobre à l’hôtel de ville de Versailles, en France.

Performances artistiques à la soirée culturelle vietnamienne. Photo: VNA

La soirée a permis au public vietnamien et français de découvrir des performances artistiques fortement imprégnées des traditions vietnamiennes.

S’exprimant lors de cet événement, l'ambassadeur du Vietnam en France, Dinh Toan Thang, a affirmé que la Semaine culturelle vietnamienne à Versailles avait contribué à resserrer les bonnes relations d'amitié traditionnelles entre le Vietnam et la France et constituait une activité importante et significative à l’occasion de la célébration des 50 ans de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays et des 10 ans de leur partenariat stratégique.

Le maire de Versailles, François de Mazières, a souligné que la Semaine culturelle vietnamienne à Versailles avait démontré l'esprit de solidarité et de créativité de la communauté vietnamienne de France, contribuant à relier les peuples des deux pays.

Enfance Partenariat Vietnam (EPVN), dont le siège social est à Versailles, a été fondée en décembre 2007 (J.O. du 19 avril 2008) par des parents souhaitant venir en aide aux orphelins au Vietnam tout en maintenant, développant et renforçant les liens historiques qui unissent le Vietnam et la France.

En 2017, elle comptait 380 adhérents et 30 bénévoles. EPVN a pour but d’améliorer durablement les conditions de vie des enfants et adolescents des établissements qu’elle soutient au Vietnam.