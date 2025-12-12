SEA Games 33 : Le Vietnam se hisse à la deuxième place du tableau des médailles

Le 11 décembre 2025, lors de la deuxième journée officielle de compétition des 33ᵉˢ Jeux sportifs d'Asie du Sud-Est (SEA Games 33), les athlètes vietnamiens ont réalisé d'excellentes performances, permettant à la délégation nationale de se hisser à la deuxième place du tableau des médailles avec un total de 14 médailles d'or, 8 d'argent et 27 de bronze.



La Thaïlande conserve la tête du classement avec une moisson de 41 médailles d'or, 24 d'argent et 14 de bronze, tandis que l'Indonésie complète le podium à la troisième place, totalisant 13 médailles d'or, 20 d'argent et 13 de bronze. Les SEA Games 33, le plus grand événement sportif de la région, ont officiellement débuté le 9 décembre à Bangkok, en Thaïlande.

Se poursuivant jusqu'au 20 décembre, la compétition met en jeu un total de 574 ensembles de médailles dans 50 disciplines.

En intégrant 37 sports olympiques au programme, la Thaïlande marque une étape décisive dans l'alignement de la compétition sur les standards internationaux, offrant ainsi une plateforme solide de préparation aux athlètes d'Asie du Sud-Est pour les grandes arènes mondiales. – VNA/VI