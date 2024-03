Renforcer la promotion du café vietnamien en Algérie

Le Bureau commercial du Vietnam en Algérie, en coordination avec le Centre commercial Bab Ezzouar à Alger, a organisé le 2 mars la Journée de présentation des produits à base de café vietnamiens.

Des visiteurs à la Journée de présentation des produits à base de café vietnamiens à Alger. Photo : VNA

Outre les clients et les consommateurs, étaient présents à l'événement de cette année, des représentants d’entreprises d'importation algériennes. Les visiteurs et les consommateurs locaux ont eu l'occasion d'apprendre des informations sur le café vietnamien, d'écouter des présentations sur les méthodes de transformation du café et de goûter les produits.

A cette occasion, le Bureau commercial du Vietnam a également présenté des catalogues et des échantillons de produits d'entreprises vietnamiennes.

L'Algérie est considérée comme l'un des principaux marchés consommateurs de café du monde, avec une importation moyenne de 130 000 tonnes de grains de café par an, un chiffre d'affaires affiché de plus de 300 millions de dollars, dont les grains de café vert Robusta du Vietnam représentent entre 25 et 30 % de part de marché.

Certains importateurs algériens ont déclaré qu'ils viendraient au Vietnam pour rencontrer des partenaires juste après le Ramadan (vers la mi-avril 2024).

Il s'agit du deuxième événement organisé par le Bureau commercial du Vietnam visant à promouvoir les produits vietnamiens auprès du système de grande distribution en Algérie, après la présentation du café et de pangasius à l'hypermarché Carrefour en décembre 2023. - VNA/VI