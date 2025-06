Renforcer la coopération économique et commerciale Vietnam - Chine

Avec leur proximité géographique, le Vietnam et la Chine entretiennent des relations de longue date. Les deux pays ont établi des relations diplomatiques le 18 janvier 1950 et ont mis en place un cadre de partenariat de coopération stratégique intégrale en 2008, le plus haut niveau de coopération, à la fois en termes de portée et de profondeur, dans les relations extérieures du Vietnam.

Ces dernières années, les relations Vietnam-Chine ont connu un développement globalement positif, marquées par des jalons importants. La visite d’État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping et de son épouse (en décembre 2023) a constitué un jalon majeur, avec la publication d'une Déclaration conjointe sur la poursuite de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégrale et la construction d’une communauté d’avenir partagé Vietnam-Chine de portée stratégique. En 2024, les échanges et contacts de haut niveau ont été très actifs, notamment la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président vietnamien To Lam (en août 2024).

Au début 2025, dans le contexte du 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques (18/01/1950 - 18/01/2025), les deux parties ont intensifié les échanges à tous les niveaux : conversation téléphonique entre le secrétaire général du Parti To Lam et le secrétaire général du Parti et président chinois Xi Jinping (15 janvier 2025), lancement officiel de l’Année des échanges humanistes Vietnam-Chine 2025 ; visite d’État de Xi Jinping au Vietnam (avril 2025), marquant sa 4e visite d’État au Vietnam et sa 2e au cours du même mandat (20e Congrès du Parti communiste chinois et 13e Congrès du Parti communiste du Vietnam). Ces échanges fréquents et constants ont renforcé la confiance politique et consolidé la base politique des relations bilatérales entre les deux Partis et les deux pays.

Ces bonnes relations politiques ont constitué une base et un moteur importants pour le développement économique, en particulier le commerce bilatéral. Les deux parties maintiennent régulièrement des mécanismes de coopération économique et commerciale bilatérale, orientant leur développement vers plus d’équilibre et de durabilité.

Ces dernières années, la coopération commerciale s’est affirmée comme un point fort des relations bilatérales. Le Vietnam est depuis plusieurs années le premier partenaire commercial de la Chine au sein de l’ASEAN, et il est désormais le 4e partenaire commercial mondial de la Chine (après les États-Unis, le Japon et la République de Corée).

La Chine est le plus grand partenaire commercial, le plus grand marché d’importation et le deuxième débouché du Vietnam. Elle est également devenue le 3e plus grand investisseur étranger au Vietnam. En 2024, les échanges commerciaux bilatéraux ont atteint 205,2 milliards de dollars, et 92,9 milliards de dollars pour les cinq premiers mois de 2025.

À la fin janvier 2025, les investissements directs chinois au Vietnam s’élevaient à 31,26 milliards de dollars dispersés dans 5 195 projets en cours, plaçant la Chine au 6e rang sur 149 pays et territoires investissant au Vietnam. Sur les cinq premiers mois de 2025, la Chine est le 3e investisseur au Vietnam avec 453 projets totalisant 1,81 milliard de dollars, derrière Singapour et la République de Corée. Les investisseurs chinois sont présents dans 19 des 21 secteurs économiques ouverts aux investissements directs étrangers et dans 55 des 63 villes et provinces vietnamiennes.





Créer un moteur pour approfondir la coopération économique et commerciale

Les forces du poste-frontière international de Huu Nghi (Lang Son) contrôlent et régulent les véhicules. Photo : VNA

Dans le contexte d’un approfondissement substantiel et global des relations bilatérales, le voyage d’affaire du Premier ministre Pham Minh Chinh pour participer à la 16e Réunion annuelle des nouveaux champions du Forum économique mondial à Tianjin et mener les activités de travail en Chine, du 24 au 27 juin 2025 représente une occasion importante pour les dirigeants des deux pays de discuter en profondeur des moyens concrets de mise en œuvre des accords récemment conclus entre les plus hauts dirigeants des deux Partis et des deux États.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Thanh Binh, a indiqué qu’il s’agissait de la première visite d’un haut dirigeant vietnamien en Chine en 2025.

Il a souligné la nécessité pour les deux parties de mettre en œuvre de manière efficace les accords communs sur une coopération concrète dans divers domaines ; de consolider la base matérielle des relations bilatérales ; de promouvoir les investissements, le commerce, et notamment les importations de produits agricoles vietnamiens de haute qualité. Les deux pays devraient accorder une priorité élevée à la mise en œuvre des trois lignes ferroviaires à écartement standard reliant les deux pays : Lao Cai – Hanoï – Hai Phong ; Lang Son – Hanoï ; Mang Cai – Ha Long – Hai Phong.

Il convient également d’encourager les entreprises chinoises à étendre leur coopération et leurs investissements dans les domaines où la Chine excelle et où le Vietnam a des besoins : science et technologie, innovation, transformation numérique, croissance verte, énergies propres, etc. Les deux pays doivent tirer parti de leurs complémentarités économiques : le Vietnam dispose d’une main-d'œuvre jeune et dynamique, d’un marché intérieur en développement, et attire les relocalisations de chaînes d’approvisionnement ; la Chine possède un vaste marché, des capitaux abondants, des technologies, des expériences et de puissantes entreprises.

Les deux parties doivent exploiter pleinement les accords de libre-échange régionaux comme l'Accord de partenariat économique global régional (RCEP) ou la Zone de libre-échange ASEAN-Chine (ACFTA) (version 3.0) pour promouvoir un commerce bilatéral plus équilibré. Il est crucial de renforcer la connectivité des lignes ferroviaires internationales, de moderniser les infrastructures, les systèmes logistiques, d’optimiser les canaux de distribution, le commerce électronique, et d’accélérer la construction de postes frontières intelligents pour la circulation des marchandises. -VNA/VI