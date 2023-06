Renforcement des relations Vietnam-Suisse

A l'invitation du président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue, le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas, effectue du 27 au 30 juin une visite officielle au Vietnam.



Lors de leur entretien le 28 juin, Vuong Dinh Hue et Martin Candinas se sont informés de la situation socio-économique de leurs pays respectifs.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne a suggéré que les deux parties continuent de renforcer leur coopération, d'échanger des délégations de tous niveaux, de se coordonner étroitement au sein des forums multilatéraux, pour la paix, la stabilité et le développement dans le monde.

Le président de l'Assemblée nationale vietnamienne, Vuong Dinh Hue (droite), et le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas. Photo : VNA

Les deux dirigeants ont convenu d'accélérer les négociations sur l’accord de libre-échange (ALE) entre le Vietnam et l'Association européenne de libre-échange (AELE).

Vuong Dinh Hue a indiqué que les deux pays avaient de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines des sciences et technologies, de l'éducation et de la résilience au changement climatique. Il a proposé à la Suisse d'accroître les bourses et de favoriser la coopération entre les établissements d'enseignement des deux parties...



S’agissant de la coopération parlementaire, Vuong Dinh Hue a déclaré espérer que les deux parties continueraient à échanger des délégations de tous les niveaux, à coopérer et à partager leurs expériences. Selon lui, les deux parties peuvent renforcer leurs consultations, leur collaboration et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux.



Le dirigeant vietnamien a déclaré que son pays créait toutes les conditions les plus favorables pour les entreprises étrangères, dont les sociétés suisses, sur son sol.



De son côté, le président du Conseil national de la Suisse, Martin Candinas, a déclaré que de nombreuses entreprises suisses souhaitaient continuer à investir au Vietnam, favorisant ainsi la coopération et le développement économique des deux pays.



Il a affirmé que la Suisse souhaitait accroître les investissements et la coopération commerciale pour une coopération économique efficace, contribuant ainsi à aider le Vietnam à atteindre son objectif de devenir un pays développé et à revenu élevé d'ici 2045.



Lors de l’entretien, les deux parties ont également discuté de certaines questions internationales et régionales d'intérêt commun, y compris la question en Mer Orientale. Elles ont affirmé l'importance de respecter le droit international, de préserver la paix et la stabilité, d'assurer la sécurité et la sûreté, la liberté de navigation et de survol, de régler tous les différends par des moyens pacifiques sur la base du droit international, dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982.