Renforcement des échanges d'expériences en matière de politique étrangère entre le Vietnam et la Chine

Le vice-ministre des Affaires étrangères Ngô Lê Van a reçu le 20 juin à Hanoi une délégation du Comité consultatif de politique étrangère du ministère chinois des Affaires étrangères, en visite de travail au Vietnam.

Le vice-ministre Ngô Lê Van a hautement apprécié la visite de la délégation chinoise, à l'occasion de l'Année des échanges humanitste Vietnam-Chine et du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays. Il a souligné qu'il s'agissait d'une occasion pour les deux parties d'approfondir leur compréhension mutuelle, de renforcer le partage d'expériences théoriques et pratiques en matière de planification et d'élaboration de politiques et d'orientations étrangères, ainsi que d'échanger sur des questions d'intérêt commun.

Les deux parties se sont réjouies de l'évolution positive, globale et substantielle des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps.

La partie chinoise a présenté les principaux points de la conférence centrale du Parti communiste chinois (PCC) sur le travail lié aux pays voisins en avril dernier, soulignant la position constante du Parti et de l'État chinois de toujours considérer le Vietnam comme une orientation prioritaire de leur politique de voisinage.

Le vice-ministre Ngô Lê Van a affirmé que le Parti et l'État vietnamiens attachaient toujours une importance et une priorité absolue au développement des relations Vietnam-Chine, et étaient prêts à travailler avec le Parti et l'État chinois pour approfondir le Partenariat de coopération stratégique global et promouvoir la construction de la Communauté d’avenir partagé Chine – Vietnam de portée stratégique.

À cette occasion, le vice-ministre Ngô Lê Van a présenté la situation socio-économique récente du Vietnam, les avancées importantes en matière d'innovation et de réorganisation du système politique, ainsi que l'orientation prioritaire visant à perfectionner de manière synchrone les institutions, les mécanismes, les politiques et les lois du pays, comme le montrent les résolutions du Bureau politique sur les « quatre piliers ».

Les deux parties ont convenu de poursuivre le renforcement des échanges et de s'appuyer sur leurs expériences en matière de politique étrangère, notamment pour bâtir une diplomatie globale et moderne, dotée d'une identité propre, et de partager leurs expériences dans le règlement des questions régionales et mondiales, ainsi que les solutions aux défis sécuritaires non traditionnels dans le nouveau contexte. -VNA/VI