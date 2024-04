Rencontre des femmes diplomates et épouses d'ambassadeurs au Vietnam

Un numéro artistque lors de la rencontre. Photo: VNA

La rencontre 2024 des femmes diplomates, épouses d'ambassadeurs et du corps diplomatique au Vietnam s'est tenu le 13 avril au soir à Hanoï, en présence du ministre vietnamien des Affaires étrangères Bui Thanh Son et de son épouse, et de près de 500 d'autres délégués.S'exprimant lors de l'événement, la vice-ministre des Affaires étrangères Lê Thi Thu Hang a déclaré que cette rencontre marquait le début d'une série d'activités en 2024 visant à relier les personnels des corps diplomatiques étrangers entre eux et avec les diplomates et anciens diplomates vietnamiens, ainsi qu'avec avec d'autres Vietnamiens.Le ministère des Affaires étrangères a organisé de nombreux événements pour faire découvrir la culture vietnamienne aux amis internationaux, comme un festival de cuisine proposant des plats typiques des régions vietnamiennes, un programme sur l'histoire de la soie vietnamienne, un programme d'échange sur le thème « Retour à l'espace culturel de Xu Doai », et un spectacle réel « L'Essence du Nord ».Appréciant l'organisation de la rencontre par le ministère vietnamien, l'ambassadrice de Roumanie au Vietnam Cristina Romila s'est engagée à promouvoir des relations étroites entre le Vietnam et ses partenaires.Elle a également souligné les efforts du Vietnam pour autonomiser les femmes, notant que le programme explorant la culture et les traditions vietnamiennes a montré le rôle des femmes dans toutes les périodes historiques du pays. - VNA/vi