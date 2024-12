Rationalisation de l'appareil : le gouvernement va réduire cinq ministères et trois organismes sous sa tutelle

Selon le plan de réorganisation et de rationalisation de l'appareil, il y aura 13 ministères et 4 agences de niveau ministériel (soit une diminution de 5 ministères) et 3 organismes relevant du gouvernement, a déclaré le 17 décembre la ministre de l’Intérieur, Pham Thi Thanh Tra, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).

Le gouvernement va réduire également 12 des 13 départements généraux et organisations équivalentes relevant des ministères et des agences de niveau ministériel, 500 départements et organisations équivalentes relevant des ministères et départements généraux et 177 directions relevant de ministères, d'agences de niveau ministériel et d'organisations équivalentes, a ajouté la ministre Pham Thi Thanh Tra.

Ces chiffres sont supérieurs à ceux définis par le Comité central du Parti, a-t-elle souligné.

Le ministère de l’Intérieur élabore d’urgence des politiques et des régimes à soumettre aux autorités compétentes pour examen en temps opportun. Le ministère a finalisé le projet de Décret sur les régimes et les politiques des cadres, des fonctionnaires, des employés publics et des travailleurs contractuels dans l'organisation du système politique. Ce contenu a été signalé au Comité chargé des affaires du Parti et au Comité directeur du gouvernement pour qu'ils en rendent compte au Politburo dans les prochains jours.

Ce projet de Décret énonce des points de vue et des principes très importants. La rationalisation de l'appareil doit mettre en oeuvre de manière rapide, ferme, humain, juste, tout en assurant une corrélation raisonnable entre les personnes concernées visant à stabiliser la vie, à garantir les droits et les avantages des cadres, des fonctionnaires, des employés et des travailleurs afin que « personne ne soit laissé pour compte dans le processus de rationalisation de l'appareil », a affirmé la ministre.

Ce projet encourage des sujets à prendre leur retraite immédiatement et dans les 12 mois à partir la date à laquelle l’agence, l’organisation ou l’unité réalisent la rationalisation de l'appareil, conformément à la décision de l’autorité compétente.

Elle s’est déclarée convaincue la rationalisation de l’appareil efficace et efficiente sera couronnée de succès. -VNA