L'économie est en difficulté, mais ne vous inquiétez pas, vous avez encore la possibilité de voler partout dans le pays et à l'étranger cet été. Rechargez-vous et passez du temps avec votre famille et vos amis avec le programme "Voler maintenant - Payer plus tard" de Vietjet.



En suivant quelques étapes simples lors de la réservation de billets sur le site officiel www.vietjetair.com, les clients pouvez choisir "Voler maintenant - Payer plus tard" à l'étape de paiement, et remplir la demande d'approbation d’emprunt à tempérament avec les informations personnelles de base. Le billet réservé avec succès sera envoyé à leur adresse e-mail.



En outre, les clients ont toujours la possibilité de chasser des billets de 0 dongs (taxes et frais non compris) durant les « heures dorées » de 12h00 à 14h00 tous les jours. Il s'agit d'un programme de soutien pour l’achat de billets de Vietjet en collaboration avec MOVI, qui accompagne tous les gens, dont les touristes, pour faciliter les voyages et les échanges commerciaux, afin d'apporter un été vibrant et joyeux à tous.



De plus, d’ici 15 août 2023, lorsque les clients achètent des billets avec succès, ils recevront des bons d'achat de 100.000 dongs à utiliser pour la prochaine réservation, détails sur https://evoucher.vietjetair.com/.

"Voler maintenant - Payer plus tard" avec Vietjet

Réservons en toute confiance des billets pour vivre une expérience de voyage exceptionnelle avec "Voler maintenant - Payer plus tard" de Vietjet.



Vietjet est membre à part entière de l'Association du transport aérien international (International Air Transport Association-IATA) avec le certificat IATA Operational Safety Audit (IOSA).



En tant que plus grand transporteur privé du Vietnam, la compagnie aérienne a reçu le classement le plus élevé pour la sécurité avec 7 étoiles par le seul site Web d'évaluation de la sécurité et des produits au monde airlineratings.com et répertoriée comme l'une des 50 meilleures compagnies aériennes au monde pour un financement et des opérations sains par Airfinance Journal en de nombreuses années consécutives. La compagnie aérienne a également été nommée meilleur transporteur à bas prix par des organisations renommées telles que Skytrax, CAPA, Airline Ratings et bien d'autres. -VNA/VI