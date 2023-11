"Huế by Light – The live show" attendu en décembre à Hue

"Huế by Light – The live show", un spectacle son et lumière de 50 minutes, symbole de l'échange culturel entre le Vietnam et la France, aura lieu le 12 décembre à partir de 20h00 à la Citadelle impériale de Hue, ville éponyme, province de Thua Thien-Hue (Centre). Cette information a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue le 21 novembre à Hue.

Le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Thua Thien - Hue, Nguyen Thanh Binh, s'exprime à la conférence de presse. Photo : VNA Cet événement sera co-organisé par l'ambassade de France au Vietnam, l'Institut français du Vietnam, AC3 Studio et le Comité populaire de Thua Thien-Hue, à l'occasion de la clôture du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et le Vietnam.

Le spectacle sera réalisé par AC3 Studio, la société en charge de l'éclairage de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'été de 2024 à Paris, avec la participation d'artistes, d'experts en technologies d'éclairage en cartographie 3D venus de France.

Le point culminant sera un spectacle vidéo de mapping unique projeté sur la surface architecturale de Ngo Mon, la Citadelle de Hue, afin de rendre hommage à la valeur de ce patrimoine architectural de l'ancienne capitale impériale vietnamienne.

De plus, Sébastien Tellier et Limebócx, des artistes talentueux français et vietnamiens, interpréteront ensemble des œuvres musicales inédites alliant musiques contemporaines et instruments traditionnels vietnamiens. Ce spectacle s'inscrit également dans le cadre de la préservation et de la valorisation de l'héritage architectural au Vietnam, en particulier à Hue.

Le comité d'organisation espère que ce programme soutiendra l'industrie touristique de la province de Thua Thien-Hue en mettant en avant les œuvres emblématiques de Hue auprès du public, tout en renforçant les compétences locales grâce à l'échange d'expériences et de savoir-faire professionnels français, largement reconnus dans le monde entier.

" Huế by Light - The live show" s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la musique internationale de Huế 2023, qui se déroulera dans l'ancienne capitale impériale du 8 au 12 décembre.