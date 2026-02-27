Quang Tri renforce le contrôle des bateaux pour lutter contre la pêche INN

Le commandement des gardes-frontières de la province centrale de Quang Tri a organisé une conférence le 26 février afin d’examiner la mise en œuvre des mesures de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) en 2025 et de définir les objectifs et les solutions pour 2026.

Cet événement intervient à un moment crucial, alors que le Vietnam se prépare à collaborer avec la cinquième mission d’inspection de la Commission européenne (CE). Cette conférence a permis à la province d’évaluer de manière exhaustive ses réalisations, d’identifier ses points faibles et de réaffirmer son engagement politique dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et la restructuration du secteur de la pêche vers une approche moderne, responsable et durable.

S’exprimant lors de la conférence, le vice-président du Comité populaire provincial, Le Van Bao, a exhorté le commandement des gardes-frontières, les services et les collectivités locales à poursuivre la stricte application des directives des autorités centrales, du gouvernement et du Comité populaire provincial en matière de prévention et de contrôle de l’INN. Il a souligné la nécessité de renforcer la responsabilité des chefs d’agences et des autorités locales dans le déploiement de mesures synchronisées et plus efficaces.

Les forces compétentes ont été invitées à intensifier la communication et la formation juridique à destination des armateurs, des capitaines et des pêcheurs, afin de les aider à bien comprendre les conséquences des infractions et leurs obligations en matière de respect de la réglementation de la pêche. Cela leur permettra également de fournir des informations transparentes à la délégation d’inspection de la Commission européenne lors de sa visite.

M. Bao a demandé aux agences et aux collectivités locales de procéder d’urgence à un examen approfondi de toutes les tâches qui leur ont été confiées en matière de lutte contre l’INN et de constituer des dossiers et des données complets, cohérents et interconnectés afin de démontrer des progrès honnêtes, objectifs et positifs dans les efforts de répression.

Une attention particulière doit être portée à l’examen des dossiers d’infractions traitées depuis 2024 afin de garantir des sanctions strictes et conformes à la loi. Les autorités ont été chargées de surveiller de près les navires inaptes à la pêche, dont l’immatriculation est expirée, considérés comme à haut risque ou ayant perdu la connexion au système de surveillance des navires (SSN) pendant une période prolongée, et d’empêcher résolument les navires non conformes de quitter les ports.

La province renforcera également la coordination entre les forces compétentes et les administrations locales en matière de surveillance des activités de pêche et de traçabilité des produits de la mer. Parallèlement, elle étudiera et proposera des mécanismes et des politiques de soutien aux pêcheurs, notamment une assistance et un accompagnement à la reconversion professionnelle, conformément à la planification des pêches et au développement durable de l’économie maritime.

Le commandement provincial des gardes-frontières a été chargé d’assurer un contrôle rigoureux des navires de pêche à l’embouchure des fleuves, dans les ports de pêche et en mer, afin de garantir que 100 % des navires quittant les ports respectent la réglementation. Les bateaux de pêche de six mètres ou plus doivent obligatoirement passer par les postes de contrôle des gardes-frontières et les ports désignés pour l’inspection et la déclaration des prises.

Selon le colonel Trinh Thanh Binh, commandant du commandement provincial des gardes-frontières, en 2025, son unité a activement conseillé les autorités afin qu’elles émettent des directives opportunes et a mis en œuvre des mesures de prévention de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de manière globale et résolue. Des patrouilles et des inspections régulières en mer et le long des côtes ont été maintenues, et toutes les infractions détectées ont été traitées conformément à la loi, contribuant ainsi à améliorer la gestion de la flotte et la traçabilité des produits de la mer. – VNA/VI