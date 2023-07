Quang Ninh bonifie son offre touristique culturelle et événementielle

La province de Quang Ninh développe de nouveaux produits touristiques pour la saison estivale, en mettant l’accent sur les points forts des festivals locaux, de l’écotourisme, des sports d’aventure et des complexes de luxe.

La baie de Ha Long au lever du soleil. Photo : VNA

Surnommée “un Vietnam en miniature”, la province de Quang Ninh (Nord-Est) bénéficie d’une magnifique côte de 250 km et compte plus de 2.000 îles et îlots. Elle propose des destinations attrayantes et célèbres telles que la baie de Ha Long, le complexe de monuments et de paysages de Yên Tu, la zone touristique de Trà Cô et l’île de Cô Tô.

“L’accueil des visiteurs en provenance d’Inde, de Chine, d’Europe et des États-Unis nous réjouit énormément. Nos services sont conformes aux normes internationales. Nous prévoyons d’accueillir davantage de touristes en provenance du Japon et de Taïwan (Chine). Nous sommes en train de développer de nouveaux produits que nous présenterons lors des salons internationaux”, a déclaré Lê Trong Thanh, directeur adjoint de la Société par actions de développement Tùng Lâm (Tùng Lâm Development Joint Stock Company), qui gère le complexe Legacy Yên Tu.

Quand tourisme rime avec sports

Cette année, la province lancera 38 nouveaux produits afin de diversifier l’offre touristique de la région. La ville de Ha Long en introduira huit dont certains ont déjà été testés les années précédentes, tels que les croisières nocturnes et le tourisme sportif.

Bui Duc Long, propriétaire du bateau-restaurant Sea Octopus, a informé que cette animation était l’une des dernières à être lancées dans la ville en réponse à la pleine ouverture des activités touristiques.

En outre, les autorités municipales ont également décidé de permettre aux touristes de s’essayer à l’escalade sur la montagne Bài Tho et d’admirer la beauté de la baie de Ha Long et de la ville depuis les hauteurs.

Le district de Vân Dôn lancera six produits, dont trois seront liés au Parc national de Bai Tu Long, qui offre un paysage vierge et magnifique ainsi qu’une grande biodiversité. L’accent sera mis sur l’exploitation du potentiel de ses forêts et de sa mer, avec le kayak, le rafting, la plongée sous-marine, l’exploration de grottes et les visites nocturnes.

Lors du carnaval d'hiver de Ha Long 2022. Photo : VNA

D’autres activités sont tournées vers le tourisme de divertissement et de villégiature sur les îles de Cai Chiên et de Da Dung, les visites culturelles et spirituelles dans le district de Ba Che et sur l’île Hà Nam du chef-lieu de Quang Yên, l’écotourisme dans le district de Binh Liêu, et le camping dans les montagnes de Binh Huong et Phuong Hoàng, dans la ville d’Uông Bi.

La région a également prévu des événements spéciaux pour attirer différents groupes de visiteurs. Selon le plan, elle organisera 200 événements de promotion du tourisme cette année, dont un carnaval à Ha Long, une course de voitures tout-terrain, un tournoi international de beach-volleyball féminin et des matchs de football amicaux internationaux.

Activités culturelles et festives

Certains touristes ont partagé leurs impressions. “C’est la première fois que je viens à Ha Long et j’apprécie énormément ce voyage. La nourriture est fraîche et délicieuse, et le paysage est magnifique”, a confié Vu Van Minh, venu de la province de Kiên Giang (Sud).

“La baie de Ha Long est une destination célèbre. Après une excursion en bateau, j’adore me promener dans les rues piétonnes. L’air marin est frais et agréable, et les rues sont animées avec de nombreux services. Je reviendrai ici plusieurs fois”, a raconté Bùi Thi Lan, venue de la province de Quang Binh (Centre).



La province de Quang Ninh est également renommée pour sa culture et ses fêtes, tels que la fête de Yên Tu, la pagode Ba Vàng, le temple Cua Ông, la fête des fleurs de cerisier et celle de so (camellia oleifera, nom scientifique) dans le district de Binh Liêu.

Le musée et la bibliothèque de Quang Ninh. Photo : VNA

“C’est la première fois que je viens ici et que je vois les magnifiques fleurs de camellia oleifera avec leurs délicats pétales blancs et leurs pistils jaunes, en plein cœur de la forêt. Cette zone abrite de nombreuses ethnies et offre une grande diversité culturelle. Je pense que Binh Liêu deviendra de plus en plus populaire auprès des touristes”, a remarqué Nguyên Xuân Thanh, une touriste originaire de Hô Chi Minh-Ville.

Les autorités provinciales continueront de prendre une série de mesures pour stimuler le développement touristique. Cela inclut des projets de développement d’un tourisme communautaire durable, ainsi qu’un plan directeur pour la gestion du tourisme maritime dans la baie de Ha Long, le district de Vân Dôn et l’île de Cô Tô.

La province s’efforce d’améliorer le marketing touristique pour développer davantage les produits liés au patrimoine et aux merveilles naturelles de la baie de Ha Long, de la baie de Bai Tu Long et d’autres destinations.

“Nous avons invité des ambassadeurs de nombreux pays à visiter Quang Ninh. Nous organisons régulièrement des réunions avec les agences de voyages pour recueillir leurs avis et adapter nos pratiques commerciales”, a déclaré Trinh Dang Thanh, directeur adjoint du Service provincial du tourisme.

Le renouvellement des produits touristiques, le renforcement de la connectivité et l’expansion des marchés étrangers sont des mesures mises en œuvre afin de valoriser pleinement les ressources naturelles, culturelles et historiques locales, et de créer une marque touristique pour la province.



Cette année, la province de Quang Ninh envisage d’accueillir 15 millions de touristes, dont deux millions d’étrangers. Son secteur touristique table sur quelque 27.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires. – CVN/VNA/VI