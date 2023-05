Protéger les enfants dans le monde numérique. Photo: diendandoanhnghiep.vn

En 2022, le Vietnam a accueilli plus de 3,66 millions de touristes étrangers, représentant plus de 73% de l'objectif fixé. En 2023, le Vietnam s'est fixé un objectif de 8 millions de touristes internationaux. Ce n'est pas un objectif facile à atteindre.



Selon l’Administration nationale du Tourisme, au cours des quatre premiers mois de l'année, le nombre total de visiteurs internationaux au Vietnam a atteint 3,7 millions. Ainsi, dans les derniers mois de l'année, le secteur touristique doit redoubler d’efforts pour atteindre son objectif. Cela nécessite des politiques plus attrayantes en matière de visa pour attirer les touristes internationaux.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et plusieurs autres organes ont insisté sur la nécessité de rendre la politique des visas plus ouverte afin de contribuer à améliorer la compétitivité et à attirer les touristes internationaux dans les temps à venir.

Touristes étrangers à Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA





Selon de nombreux experts, l'allongement de la période de visa contribuera à augmenter le nombre de visiteurs internationaux. Parallèlement à l'assouplissement de la politique des visas, il est nécessaire que le secteur du tourisme mène des activités de promotion plus tôt pour donner aux clients le temps de se préparer, car les touristes de nombreux marchés, comme l’Europe, les Etats-Unis ou l’Australie, se préparent très tôt aux vacances. Par exemple, s’il y a un voyage au Vietnam en 2023, ils doivent mener les préparatifs depuis 2022.



Pham Ha, président du groupe LUX, a déclaré que le Vietnam pourrait envisager des visas spéciaux d'une durée allant jusqu'à 1 an, 5 ans, pour attirer les clients séjournant à long terme, en particulier les retraités.



