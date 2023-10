Promouvoir les relations de jumelage entre Ho Chi Minh-Ville et Turin

La séance de travail entre la maire adjointe de Turin, Mme Michela Favaro et Vo Van Hoan, vice-président du Comité populaire de la ville. Photo : VNA

Une délégation de Ho Chi Minh-Ville, conduite par le vice-président du Comité populaire de la ville Vo Van Hoan, a effectué un voyage d'affaires les 26 et 27 octobre en Italie, avec une mission d’accélérer les relations de coopération multiforme avec la ville de jumelage Turin, dans le Nord de l'Italie.



Lors d’une séance de travail avec la maire adjointe de Turin, Mme Michela Favaro, Vo Van Hoan a présenté les potentiels et les atouts de Ho Chi Minh-Ville ainsi que ses priorités de développement à long et moyen terme. Il a exprimé son désir de continuer à promouvoir la coopération entre sa ville et Turin dans les domaines prioritaires tels que l'économie, la culture, l'éducation et le tourisme.



Pour sa part, Mme Michela Favaro a affirmé que la ville de Turin souhaitait promouvoir la coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans les domaines de la conservation du patrimoine, de la culture et du tourisme.



Lors de sa rencontre avec Mme Sandra Scagliotti, consul honoraire du Vietnam à Turin, le responsable vietnamien a salué ses activités de recherche et de publication d’oeuvres sur le Vietnam, faisant ainsi du Bureau consulaire et du Centre de recherche sur le Vietnam à Turin un pont reliant les lecteurs et amis italiens et européens pour en apprendre davantage sur la culture traditionnelle et l'histoire du Vietnam et de son peuple.



Mme Sandra Scagliotti a exprimé son honneur et sa joie d'accueillir la délégation de Ho Chi Minh-Ville, affirmant qu'elle ferait de son mieux pour contribuer aux relations de coopération entre le Vietnam et l'Italie.





Également dans le cadre de sa visite, la délégation de Ho Chi Minh-Ville s’est rendue à l'ambassade du Vietnam en Italie.