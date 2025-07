Promouvoir le tourisme patrimonial à travers les événements sportifs

Athlètes à la course Cuc Phuong Jungle Paths. Photo: VNA

Les courses de marathon sont devenues une tendance et un vecteur efficace de promotion touristique locale. Ninh Binh, avec ses paysages naturels majestueux et ses parcours de course attrayants, dispose d’un fort potentiel pour accueillir des événements de grande envergure et valoriser son image.

Courir pour la préservation

Depuis le début de l’année 2025, six marathons ont été organisés à Ninh Binh, attirant des milliers de coureurs nationaux et étrangers. Le Cúc Phương Jungle Paths 2025, organisé en avril par la société Duong Dua Moi, le parc national de Cuc Phuong et le Service provincial de la Culture et des Sports, s’est distingué parmi eux.

L’événement a réuni plus de 2.500 coureurs, professionnels et amateurs, dont 42 étrangers venant de 17 pays et territoires. Les participants ont été mis au défi sur des sentiers sinueux au cœur de la forêt primaire. La diversité des paysages et du relief a offert une expérience de course inoubliable. Avec pour message « Courir pour préserver », l’événement visait à sensibiliser le public à la protection de la nature.

Athlètes à la course Cuc Phuong Jungle Paths. Photo: VNA

Nguyen The Anh, coureur venu de Hanoï, a confié que c’était sa première course de 42 km. Plus il pénétrait dans la forêt, plus il découvrait un environnement naturel unique et des espèces végétales endémiques. Il a qualifié cette expérience de merveilleuse.

Le Ninh Binh Heritage Half Marathon, prévu en août au site historique de l’ancienne capitale Hoa Lu, est l’un des événements les plus attendus de 2025.

Selon Lê Minh Tho, directeur de la société Tràng An Ninh Binh – représentant des organisateurs, la province possède des paysages naturels remarquables, notamment le complexe paysager de Tràng An. Le marathon est une invitation à découvrir de nouvelles terres. Plus de 3.500 coureurs sont déjà inscrits. L’événement vise à promouvoir l’exercice physique, l’esprit sportif, et à tisser des liens culturels et humains entre les régions. Il contribuera aussi à diffuser un message de vie saine, d’amour de la nature et de responsabilité sociale.

Développement touristique durable

Promouvoir les sites patrimoniaux à travers les marathons est un moyen efficace d’attirer les visiteurs et de mettre en valeur la beauté et la culture locales. Ces courses offrent une expérience sportive unique tout en renforçant la visibilité des sites et en dynamisant le tourisme local.

Grâce à ses atouts naturels, Ninh Binh prévoit d’organiser davantage de marathons à grande échelle pour promouvoir le tourisme.

Chaque événement attire des milliers de participants ainsi que leurs proches, créant un afflux touristique bénéfique. Ces manifestations génèrent des opportunités économiques pour les entreprises locales et stimulent les services tels que l’hôtellerie, la restauration ou les transports. Elles favorisent aussi la pratique sportive et la promotion touristique. Les coureurs deviennent des ambassadeurs de Ninh Binh auprès du public national et international.

Selon le Service provincial de la Culture et des Sports, les marathons organisés ces dernières années ont contribué à forger l’image touristique de Ninh Binh. Ces événements dépassent désormais le simple cadre sportif pour devenir des rendez-vous culturels et touristiques d’envergure.

Dans les temps à venir, le Service provincial de la Culture et des Sports continuera à promouvoir l’image de Ninh Binh à travers des événements sportifs de grande ampleur, générant un fort impact et soutenant le développement touristique.-VNA/VI