Promouvoir le tourisme à Ho Chi Minh-Ville

Saisissant les opportunités commerciales pendant les vacances de la Réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du travail (1er mai), de nombreuses agences de voyages à Ho Chi Minh-Ville offrent une variété de produits et de services touristiques à des prix avantageux pour les visiteurs.

Poursuivant le programme visant à stimuler le marché touristique de haute saison, la Société par actions Du lich Viet propose de nombreuses promotions et des réductions aux clients pendant les vacances du 30 avril et du 1er mai et tout l'été 2024.

De même, en avril 2024, la compagnie Saigontourist Travel continue de promouvoir des marques et destinations vietnamiennes sur de nombreux marchés internationaux, en exploitant notamment le marché de croisière internationale. Plus précisément, Saigontourist Travel a participé au salon mondial des croisières SEATRADE à Miami, aux États-Unis, spécialisé dans le tourisme de croisière pour présenter aux partenaires et visiteurs potentiels du tourisme vietnamien, des destinations et des services ainsi que de nombreux programmes touristiques uniques du Vietnam.

Quant au tourisme fluvial, le service municipal du Tourisme a informé le deuxième Festival fluvial de Ho Chi Minh-Ville 2024 qui se déroulera du 31 mai au 9 juin. L’événement de cette année comprendra 22 activités culturelles, artistiques et sportives suivant une thématique transversale qui seront organisées dans de nombreux endroits à Ho Chi Minh-Ville.

Sous le thème "Un bateau légendaire", l'édition 2024 promouvra le développement des produits touristiques typiques de Ho Chi Minh-Ville et du Sud. -VNA/VI