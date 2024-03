Promouvoir le pho vietnamien à travers le Festival du pho 2024

Le Festival du Pho 2024, qui vise à promouvoir ce plat vietnamien emblématique, se déroulera du 15 au 17 mars à Nam Dinh (à environ 90 km du Sud de Hanoi), lieu de naissance de ce célèbre plat.

Le pho, plat vietnamien emblématique. Photo: VI

Un événement organisé par le Comité populaire de la province de Nam Dinh et les agences concernées, avec l'objectif de mettre en lumière le métier de préparation du pho et d'offrir aux visiteurs l'opportunité de découvrir et d'apprécier les variétés de pho de différentes régions du pays.

Sous le thème "Le Chemin du Pho vietnamien", le festival fait partie des efforts pour honorer et préserver le pho vietnamien dans un contexte où ce plat est en cours d'inscription au patrimoine culturel immatériel mondial.

Le festival de trois jours présentera plus de 50 stands répartis en trois zones présentant le pho des trois régions (Nord, Centre, Sud), les ingrédients et les épices, ainsi que les produits aux normes, ouverts chaque jour de 9h à 22h.

Le programme comprendra également de nombreuses autres activités, telles que la présentation de la préparation du pho du village de Vân Cù, une table ronde sur le développement de la préparation du pho, l'établissement d’un record avec une immense marmite de pho, entre autres.

Dans le cadre du festival, entre 15 000 et 20 000 bols de pho seront vendus au moyen de coupons d'une valeur de 15 000 dôngs chacun.

Le "pho", une soupe de nouilles vietnamienne vendue dans presque tous les coins de rue au Vietnam, se retrouve à la 34ème place dans la liste des 100 plats les plus populaires au monde, selon asteAtlas.

C'est un très bon plat à déguster une fois arrivé au Vietnam. Les ingrédients principaux sont des pâtes de riz, du bouillon, de la viande de bœuf ou de poulet, accompagnés d'un peu de poivre, de citron et d’oignon émincé. C'est un plat traditionnel et typique de la gastronomie vietnamienne.

On le consomme souvent au petit déjeuner, n’importe où, que ce soit dans les restaurants, les hôtels de luxe ou sur un trottoir à un prix défiant toute concurrence.

Le "pho" fait également partie des trois plats vietnamiens – avec le "banh mi" et le café glacé nommés dans la liste de CNN des "50 meilleurs plats de rue en Asie", qu'il considère juste comme un "petit échantillon des merveilleuses traditions culinaires de la région".-VNA/VI