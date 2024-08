Promouvoir la coopération multiforme entre Dien Bien et Luang Namtha (Laos)

Tran Quoc Cuong, membre du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV), secrétaire du Comité provincial du PCV de Dien Bien, s’est entretenu le 22 août avec Viengsavath Siphandone, membre du Comité central du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire du Comité provincial du PPRL, gouverneur de la province de Luang Namtha.

L’entretien s’est déroulé dans la province de Dien Bien.

Les deux parties ont convenu de signer un protocole d'accord qui favorise la communication sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, entre Dien Bien et Luang Namtha en particulier. Il favorise également la signature de documents pour la coopération dans les domaines d'intérêt commun.

En plus, Dien Bien et Luang Namtha envisagent de multiplier des activités de promotion du commerce, de renforcer leur coopération dans l’import-export, d’améliorer continuellement l’efficacité de leur coopération dans l'éducation et la formation, le tourisme, les sciences et les technologies, la santé, la culture, ainsi que les échanges entre les peuples…

Durant son séjour, la délégation de Luang Namtha prévoit de visiter des sites et des modèles de plantation de macadamia dans la ville de Dien Bien Phu.- VNA/VI