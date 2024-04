Promotion de la transformation numérique nationale pour le développement socio-économique

Les fonctionnaires et employés des organes de la province de Dien Bien (Nord) installent l'application « Dien Bien Smart » et utilisent les services publics en ligne. Photo : VNA

Les objectifs du plan de travail comprennent le renforcement de la responsabilité des organisations et des individus, en particulier des responsables des agences d'État à tous les niveaux de la transformation numérique, tout en mettant en œuvre de manière synchrone et efficace les objectifs et les tâches du programme national de transformation numérique jusqu'en 2025 avec une vision pour 2030, l'e-gouvernement, les stratégies de développement vers un gouvernement numérique et la stratégie de développement de l’économie et de la société numériques.Les objectifs spécifiques du plan de travail comprennent le développement de 48.000 entreprises de technologie numérique opérant dans les localités et de 60 % des entreprises dans les parcs industriels et les zones franches d'exportation appliquant des plateformes numériques dans la gestion et la production, modifiant ainsi les processus de production et commerciaux, augmentant la productivité, l'efficacité opérationnelle et réduisant les émissions.Parallèlement, 40 % des adultes devraient utiliser les services publics en ligne. Cette année, le gouvernement achèvera la fourniture de 53 services publics en ligne.Parallèlement, 100% du système d'information au service du traitement des démarches administratives des ministères, secteurs et localités sera connecté au système de suivi et de mesure du niveau de prestation de service (système EMC).Selon le plan de travail, 100% des systèmes d'information de rapport des ministères, secteurs et localités devraient être connectés au système d'information de rapport du gouvernement, centre d'information et d'orientation du gouvernement et du Premier ministre, tandis que 100% des villages et on espère que les hameaux ayant accès au réseau électrique national bénéficieront d’une couverture haut débit mobile.En outre, 100 % des ministères, des agences de niveau ministériel, des agences gouvernementales et des comités populaires des villes et provinces au niveau central devraient utiliser la plateforme d'aide à la gestion pour assurer la sécurité des informations par niveau.Pour atteindre ces objectifs, le Comité national pour la transformation numérique a proposé un certain nombre de solutions, notamment le renforcement des inspections de la mise en œuvre des tâches de transformation numérique dans les ministères, les secteurs et les localités, l'élaboration d'une stratégie de développement de l'industrie des circuits intégrés à semi-conducteurs jusqu'en 2030 avec une vision pour 2035, la promotion, la connectivité et l’offre des conditions favorables aux entreprises de technologie numérique pour qu'elles puissent s'engager dans le processus de transformation numérique dans les parcs industriels et les zones franches d'exportation, donner la priorité à l'utilisation de solutions de technologie numérique développées par les entreprises vietnamiennes, accélérer le développement des entreprises de technologie numérique locales et déployer des solutions électroniques initiées depuis les caisses pour éviter les pertes fiscales et budgétaires.- VNA/VI