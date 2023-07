Promotion de l'exportation des produits agricoles du Vietnam vers l'Europe

Selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural, les exportations de produits agricoles, sylvicoles et aquatiques du Vietnam vers l'Union européenne (UE) ont atteint 2,1 milliards de dollars au cours du premier semestre 2023, soit une baisse de 16,6% en glissement annuel.

Cette baisse s'expliquait par la crise énergétique en Europe et la "fièvre" des prix alimentaires conduisant à la récession économique, réduisant la consommation alimentaire dans de nombreux pays.

Le secteur agricole et les entreprises d'exportation du Vietnam s'attendent à l'augmentation de leur chiffre d'affaires à l'exportation vers l'UE, notamment avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) en août 2020.

Cependant, ces attentes n'ont pas été encore satisfaites. Les mesures non tarifaires telles que les mesures phytosanitaires ou les obstacles techniques au commerce restent des défis pour les produits agricoles vietnamiens exportés vers l'UE.

Récemment, le Parlement européen a adopté une nouvelle loi interdisant l'importation des marchandises liées à la déforestation, afin de renforcer les efforts mondiaux de lutte contre le changement climatique. La nouvelle loi sera appliquée aux produits du café, du cacao, du soja, du bois scié, de l'huile de palme, de la viande bovine, du caoutchouc... et des produits dérivés, en provenance des pays du monde entier.

Pour tirer pleinement parti des avantages tarifaires de l'accord EVFTA et surmonter les obstacles techniques du marché, le secteur agricole doit continuer à modifier ses méthodes de production, en adoptant des normes de bonnes pratiques agricoles vers des critères de production durable et respectueuse de l'environnement afin de répondre aux exigences strictes de contrôle sanitaire. -VNA/VI