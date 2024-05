Programme artistique spécial « Diên Biên Phu – jalon d'or de l'histoire vietnamienne » à Diên Biên. Photo: VNA

Un programme artistique spéciale intitulé « Diên Biên Phu – jalon d'or de l'histoire vietnamienne » a été organisé à Diên Biên dans la soirée du 6 mai, à la veille du 70e anniversaire de la Victoire historique de Diên Biên Phu (7 mai 1954-2024).



Le programme a été honoré de la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh, de la présidente par intérim Vo Thi Anh Xuan, de la permanente du Secrétariat, présidente de la Commission d’organisation du Comité central du Parti Truong Thi Mai et du vice-président permanent de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man.



Le programme a dressé le panorama de la campagne de Diên Biên Phu, faisant revivre l’ambiance sacrée sur le champ de bataille du passé. Associé à un système de son et d'éclairage moderne, il a créé une atmosphère solennelle et héroïque pour raconter l'histoire touchante et très fière de la terre légendaire de Diên Biên.



Le programme comprenait des performances de chant, de danse, de récitation, de reconstruction de scènes de bataille pour honorer les forces participant à la campagne de Diên Biên Phu. Il s'est terminé par un feu d'artifice à haute altitude.



Le même jour, le journal « Nhân Dân » (Peuple) a inauguré une exposition panoramique interactive pour marquer le 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu.



L’exposition est organisée au siège du journal Nhân Dân au 71 rue Hàng Trông, dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, capitale Hanoï, et au Musée de la Victoire de Diên Biên Phu dans la ville de Diên Biên Phu, province de Diên Biên. L’entrée gratuite du 7 au 12 mai.



En l’honneur du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, le journal Nhân Dân a lancé une campagne d’informations spéciale. Il a lancé le 13 mars dernier un site web dédié à la Victoire de Diên Biên Phu à l’adresse dienbienphu.nhandan.vn. -VNA/VI