Près de 2.000 croisiéristes européens débarquent à Phu Quôc au réveillon

Le navire de croisière Aida Bella a accosté sur l’île de Phu Quôc, dans la province de Kiên Giang (Sud), amenant 1.979 touristes européens, en majorité allemands, sur «l’île des perles» le 9 février, dernier jour de l’année lunaire.

Le navire de croisière Aida Bella. Photo : VNA

Le groupe devrait explorer le marché nocturne de Phu Quoc, le complexe de divertissement Vinwonders et Vinpearl Safari, prendre les téléphériques jusqu’à l’île de Hon Thom et visiter le pont Hôn (Kiss Bridge).Ils profiteront également des plus belles plages de Phu Quôc et des petites îles, visiteront des villages d’artisanat traditionnel et dégusteront des plats locaux avant de quitter l’île dans la nuit du même jour.Plus tôt le 2 février, le navire de croisière Costa Serena battant pavillon italien a également transporté 1.100 touristes étrangers à Phu Quôc.Bui Quoc Thai, directeur du Département du tourisme de Kiên Giang, a déclaré que depuis le début de cette année, surtout à l’approche des vacances du Nouvel An lunaire (Têt), Phu Quôc a accueilli un grand nombre de touristes étrangers, signalant une bonne année pour le secteur du tourisme local.Jusqu’à présent cette année, la célèbre destination touristique a accueilli plus de 502.000 touristes, dont 82 615 étrangers, en hausse de 6,1% sur un an, gagnant environ 1,76 billion de dôngs (72,05 millions de dollars). – VNA/VI