Pour faire du patrimoine de la baie d'Ha Long une destination verdoyante, propre, magnifique et attrayant pour les touristes nationaux et internationaux, il est nécessaire d'avoir les contributions des habitants locaux, des touristes et de la communauté internationale à la protection de son environnement.

Pour faire de la baie d'Ha Long une destination verdoyante, propre et magnifique. Photo: VNA

Selon Vu Kien Cuong, chef du Comité de gestion de la baie d'Ha Long, conscient de l'importance de la protection de l'environnement dans la gestion, la préservation et la valorisation durable des valeurs du patrimoine naturel mondial de la baie d'Ha Long, l'organisme de gestion du patrimoine et les autorités locales accordent toujours une attention particulière à l'amélioration de l'efficacité de la sensibilisation afin de valoriser le rôle et la responsabilité des entreprises, des communautés locales, de chaque individu et des touristes dans la protection de l'environnement.

Le Comité de gestion de la baie a pris des mesures proactives pour renforcer la collecte et le traitement des déchets et des eaux usées afin de mieux contrôler les sources de pollution. En outre, la baie d'Ha Long est également à l'avant-garde de l'application des sciences et technologies pour protéger l'environnement, notamment dans le traitement des eaux usées, avec le soutien d'experts et de technologies japonaises.

Depuis 2019, le mouvement "Baie d'Ha Long dit non aux déchets plastiques" est lancé et met en œuvre efficacement par le Comité de gestion de la baie et reçoit une réponse active de la part des entreprises et des touristes. Le remplacement des bouées flottantes en polystyrène par des matériaux durables dans la baie est également renforcé.

La baie d'Ha Long a été classée à deux reprises sur la liste de patrimoine naturel mondial de l'UNESCO en 1994 et en 2000. En 2009, la baie d'Ha Long a été classée monument national spécial par le Premier ministre et en 2011, elle a été élue en tant qu'une des sept Nouvelles merveilles naturelles du monde.

En septembre 2016, le gouvernement a ratifié l'élargissement de la baie d'Ha Long vers les îles de Cat Bà. Les autorités de Hai Phong et de Quang Ninh ont été appelés à compléter ensemble le dossier à soumettre à l'UNESCO. En septembre 2023, la baie d'Ha Long – l'archipel de Cat Ba du Vietnam ont été reconnus comme patrimoine naturel mondial lors de la 45e session du Comité du patrimoine mondial à Riyad, en Arabie Saoudite.