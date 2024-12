Plus de 9 000 coureurs participent au Marathon international du patrimoine de Can Tho

Le Département de la culture, des sports et du tourisme de la ville de Can Tho (Sud) en collaboration avec la Sarl Duc Huong Anh (DHA), a organisé le 22 décembre le Marathon international du patrimoine de Can Tho 2024.

L'événement a attiré plus de 9 000 athlètes nationaux et internationaux, concourant sur quatre distances : 5 km, 10 km, semi-marathon (21,1 km) et marathon complet (42,195 km).

Le parcours, pensé pour offrir une immersion totale dans la vie locale, débutait au pittoresque parc de la rivière Hau, traversait des sites emblématiques tels que Lo Vong Cung et le marché flottant de Cai Rang.

En obtenant la certification de l'Association internationale des marathons (AIMS), ce marathon a marqué un tournant pour la ville, proposant pour la première fois un parcours répondant aux standards internationaux les plus exigeants.

Ce marathon d'envergure propulse Can Tho sur la scène sportive internationale, attirant les coureurs du monde entier et renforçant ainsi son rayonnement touristique. La ville se positionne désormais comme une destination incontournable pour les amateurs de running à la recherche d'un événement authentique et riche en découvertes. -VNA/VI