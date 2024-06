Plus de 60 films vietnamiens et étrangers en compétition au Festival DANAFF II

Un total de 63 films vietnamiens et étrangers seront en compétition au deuxième Festival du film asiatique de Da Nang (DANAFF II), qui se déroulera du 2 au 7 juillet dans la ville de Da Nang (Centre).



L'événement a pour objectif de sélectionner et de récompenser des œuvres cinématographiques exceptionnelles, d'encourager les talents du Vietnam et de toute la région Asie-Pacifique et de présenter au grand public de nouvelles productions cinématographiques asiatiques et vietnamiennes de haute qualité.

Les films en lice dans la catégorie films asiatiques seront décidées par un jury composé de Dai Sijie, écrivain et réalisateur d'origine chinoise ; Georges Goldenstern, ancien directeur de la Cinéfondation de Cannes ; Meriette Rissenbeek, directrice générale du Festival international du film de Berlin ; l'actrice Tran Nu Yen Khe ; et la réalisatrice Ha Le Diem.

Les films vietnamiens seront choisis par le réalisateur hongkongais Guan Jinpeng, la productrice vietnamienne Tran Thi Bich Ngoc, l'Artiste du Peuple Le Khanh, le réalisateur Leon Quang Le et le secrétaire générale de l'Asian Film Alliance Network (AFAN) Lorna Tee.

En outre, le Prix NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema - Réseau pour la promotion du cinéma d'Asie) du meilleur film vietnamien sera attribué par le Jury NETPAC, composé de Jean-Marc Thérouanne, directeur artistique et co-fondateur du Festival international des cinémas d'Asie (FICA) de Vesoul, docteure Mara Matta de l'Université Sapienza, Rome (Italie), et professeure associée-docteure Phan Thi Bich Ha, ancienne directrice de l'Université de théâtre et de cinéma de Hô Chi Minh-Ville.

Divers forums et séminaires seront organisés dans le cadre du festival pour favoriser le partage d'expériences et la sélection de jeunes cinéastes talentueux. -VNA/VI