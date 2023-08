Plus de 11.000 coureurs au VnExpress Marathon Marvelous Nha Trang 2023

Le ‘’VnExpress Marathon Marvelous’’ Nha Trang 2023 s'est déroulé le 13 août dans la ville de Nha Trang, province côtière de Khanh Hoa (Centre), avec la participation de plus de 11.000 coureurs nationaux et étrangers.

Photo : VNA

Parmi les coureurs, 300 étaient étrangers, deux de niveau international, et près de 400 de la province de Khanh Hoa.

La Kényane Shelmith Muriuki a défendu son titre en franchissant la ligne d'arrivée après 2 heures 52 minutes et 42 secondes. Elle n'a pas réussi à battre son propre record de 2 heures 47 minutes et 41 secondes établi lors du VnExpress Marathon à Quy Nhon il y a deux mois.

Chez les hommes, le Japonais Hiroki Nakajima a remporté le marathon et le Vietnamien Do Quoc Luat le semi-marathon.

C'est la deuxième fois que le marathon VnExpress avait lieu à Nha Trang.