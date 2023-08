Plumfoot: Grande performance du Vietnam à des championnats d’Asie

Avec un total de 11 médailles d’or et trois d’argent, le Vietnam a terminé premier aux premiers Championnats d'Asie de plumfoot et de plumfoot pour la jeunesse. Photo: SGGP

Au Championnat d'Asie de plumfoot qui vient de se clôturer à Hong Kong (Chine), le Vietnam a remporté six médailles d'or et une d'argent.



Au Championnat d’Asie de plumfoot pour la jeunesse, le Vietnam a décroché cinq médailles d’or et deux d’argent.



Les premiers Championnats d'Asie de plumfoot et de plumfoot pour la jeunesse ont eu lieu du 22 au 26 août à Hong Kong (Chine).



Avec un total de 11 médailles d’or et trois d’argent, le Vietnam a terminé premier.