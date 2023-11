Pham Minh Chinh et Mark Rutte aux Forums de haute technologie et de l'économie verte

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et son homologue des Pays-Bas Mark Rutte, en visite officielle au Vietnam, ont participé le 2 novembre à Hanoï au Forum de haute technologie Vietnam-Pays-Bas.

Pham Minh Chinh et Mark Rutte au Forum de l'économie verte 2023 à Hanoï. Photo : VNA

S'exprimant lors du Forum, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a souhaité qu’à travers ce forum, les agences et les entreprises des deux pays comprennent clairement le potentiel de coopération du Vietnam et des Pays-Bas, promeuvent leur coopération, leur investissement, édifient ensemble un écosystème de haute technologie, s'entraident pour participer à la chaîne d'approvisionnement mondiale...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam et les Pays-Bas entretenaient de bonnes relations d’amitié traditionnelle depuis de nombreux siècles. Actuellement, les Pays-Bas sont le plus grand investisseur du Vietnam dans l'Union européenne (UE) et le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Europe. Les deux parties devaient explorer les opportunités de coopération dans les sciences et technologies et l’innovation.

Le dirigeant vietnamien a proposé que les entreprises néerlandaises accroissent leurs investissements au Vietnam, aident le Vietnam à édifier et à perfectionner ses institutions et ses mécanismes politiques, promeuvent le transfert de technologie et la formation des ressources humaines pour le Vietnam, et aident le Vietnam à rattraper d’autres pays avancés en matière de sciences d’administration.

Pham Minh Chinh a demandé aux entreprises néerlandaises d'élaborer bientôt des plans pour investir et se connecter avec les entreprises vietnamiennes dans l'agriculture de haute technologie, les nouvelles énergies, les énergies renouvelables, les puces semi-conductrices, l'adaptation au changement climatique, les services de construction navale...

A cette occasion, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de remise de documents de coopération entre les agences et entreprises vietnamiennes et néerlandaises dans les domaines de l'innovation, de la finance...

Le même jour, Pham Minh Chinh et Mark Rutte ont aussi assisté à la séance plénière du Forum de l'économie verte 2023 ayant pour thème "Coopération Europe - Vietnam pour promouvoir les initiatives vertes".

Le Premier ministre néerlandais a déclaré que le Vietnam avait atteint une croissance économique miraculeuse. Cependant, les deux pays sont confrontés à des défis environnementaux, les fabricants et les fournisseurs doivent se conformer aux nouvelles réglementations de l'UE en matière de production durable. Il a demandé aux entreprises néerlandaises de soutenir les entreprises vietnamiennes dans cette démarche.

Mark Rutte a demandé aux entreprises de travailler ensemble pour transformer leurs aspirations en réalité afin que le Vietnam et les Pays-Bas puissent devenir des « dragons verts ».

S'exprimant lors de l'événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que le Forum 2023 continuait d'affirmer la détermination et le soutien de l'Europe au développement vert du Vietnam.

Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours l'UE comme l'un des partenaires les plus fiables et les plus importants dans sa politique étrangère. Le Vietnam est déterminé à se développer rapidement mais de manière durable et inclusive, sans sacrifier le progrès et l’égalité sociaux et l'environnement pour poursuivre une croissance.

Le Vietnam vise une production verte, des exportations vertes et une énergie verte afin que les investisseurs puissent opérer de manière efficace, durable et à long terme sur son sol.

Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que le Vietnam soutenait fermement les stratégies, initiatives et politiques de l'UE en matière de développement vert, y compris les réglementations sur la production verte. Le Vietnam appliquera sérieusement ces réglementations.

Il a souhaité que les partenaires et les investisseurs continuent à soutenir et à accroître leurs investissements dans le delta du Mékong, en particulier dans la réponse au changement climatique, la construction d'infrastructures stratégiques et le déploiement du programme d’un million d'hectares de riz de haute qualité, la réduction des émissions pour contribuer à assurer la sécurité alimentaire du monde.

Dans l'après-midi du 2 novembre, le Premier ministre néerlandais Mark Rutte a rencontré les étudiants du lycée d'excellence Hanoï-Amsterdam, une école symbolique importante dans l'histoire de la coopération entre les Pays-Bas et le Vietnam.