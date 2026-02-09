Pêche INN : le numérique au cœur de la riposte vietnamienne

Dans ses efforts visant à lever l’avertissement sous forme de « carton jaune » de la Commission européenne relatif à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), l’application des technologies numériques et la transformation numérique de la gestion des navires de pêche s’imposent comme une solution clé, contribuant à améliorer l’efficacité de la gouvernance des pêches et à garantir la transparence et la légalité des activités de pêche au Vietnam.

Le Département des pêches et de la surveillance des pêches a lancé 12 logiciels sectoriels, dont quatre systèmes clés : la Base de données nationale des pêches (Vnfishbase), le Système de surveillance des navires de pêche (VMS), la Base de données sur les sanctions administratives et le Système de traçabilité électronique des produits halieutiques issus de la pêche (e-CDT).

Parmi eux, Vnfishbase est considéré comme la « colonne vertébrale » du système moderne de gestion des pêches. Mis officiellement en service en 2019, ce logiciel permet une gestion unifiée des données relatives à l’immatriculation des navires et à la délivrance des licences de pêche, en particulier pour les navires de 15 mètres et plus, catégorie prioritaire dans la surveillance dans le cadre de la lutte contre la pêche INN.

Selon Nguyen Duy Thanh, directeur adjoint du Centre des pêches et de la surveillance des pêches, le système est désormais déployé de manière synchronisée dans l’ensemble des provinces et villes disposant de flottes de pêche maritime, avec 100 % des navires de pêche enregistrés et mis à jour sur Vnfishbase.

Dans le cadre du projet gouvernemental de développement des applications de données démographiques, d’identification et de certification électroniques pour la période 2022-2025, avec une vision pour 2030, Vnfishbase a été connecté à la Base de données nationale sur la population, contribuant à améliorer la précision de la gestion des navires de pêche et à renforcer la lutte contre la pêche INN.

Au niveau local, l’application des technologies numériques a abouti à des résultats tangibles. À Ho Chi Minh-Ville, 100 % des navires de pêche ont été enregistrés sur Vnfishbase et la liste des navires de pêche radiés est rendue publique et synchronisée avec le système de surveillance des navires (VMS). À Dong Thap, l’e-CDT est mis en œuvre de manière synchronisée, garantissant que 100 % des navires déclarent leurs entrées et sorties et que l’ensemble des dossiers est traité sous forme électronique.

Malgré ces avancées, la transformation numérique de la gestion de la pêche reste confrontée à des défis en matière d’infrastructures techniques et de capacités opérationnelles au niveau local, nécessitant la poursuite de la modernisation des logiciels et du renforcement des formations. -VNA/VI