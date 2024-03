Patrimoine : réponse de l’UNESCO concernant la candidature du complexe de Yen Tu

La pagode Dong est inscrite dans le complexe de monuments et de paysages de Yen Tu. Photo : Vietnam+

L'UNESCO a publié une réponse écrite concernant la candidature du complexe de monuments et de paysages de Yen Tu, soumise pour une reconnaissance et une inscription sur la liste du patrimoine mondial.

Selon l'évaluation de l'UNESCO, le dossier répond à toutes les exigences techniques guidées selon la Convention du patrimoine mondial.

Le dossier comprend 2.139 pages de documents en vietnamien et en anglais, 101 diagrammes et cartes, 196 dessins architecturaux, 260 dessins archéologiques, 1.141 photos. Il recrée les valeurs de l'histoire, de la culture, de l'architecture, du patrimoine immatériel et matériel et décrit le plan de gestion global de ce complexe de monuments et de paysages dans les trois provinces de Quang Ninh, Hai Duong et Bac Giang.

Il s'agit du premier dossier patrimonial du Vietnam qui concerne une série de 18 groupes patrimoniaux comprenant 32 sites reliques répartis dans différentes provinces, sur de vastes zones et sur des terrains montagneux complexes.-VNA/VI