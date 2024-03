Ouverture d’une formation d'officiers d'état-major des Nations Unies au Vietnam

Lors de l'ouverture d'ne formation d'officiers d'état-major des Nations Unies 2024, co-organisée par le Vietnam et le Canada, le 11 mars au Département du maintien de la paix du Vietnam. Photo : VNA

Une formation d'officiers d'état-major des Nations Unies 2024, co-organisée par le Vietnam et le Canada, a débuté le 11 mars au Département du maintien de la paix du Vietnam, avec la participation de 64 enseignants, coordinateurs et officiers. A ce cours, les officiers vietnamiens et étrangers acquerront des connaissances de base sur les Nations Unies et leurs opérations de maintien de la paix. De même, les enseignants leur transmettront des connaissances sur les fonctions, les tâches et les mécanismes de coordination entre les agences consultatives au commandement de mission de maintien de la paix de l'ONU.

Ce cours est une activité contribuant à améliorer la capacité d'organisation des formations internationales intensives sur le maintien de la paix des Nations Unies et à développer une équipe d'enseignants en matière de maintien de la paix au Vietnam, renforçant ainsi l'amitié et la coopération entre le Vietnam et le Canada et les partenaires internationaux dans le domaine du maintien de la paix des Nations Unies.

C’est la première fois que le Vietnam et le Canada organisent conjointement une formation pour les officiers d'état-major des Nations Unies, C'est aussi la 4e formation intensive internationale sur le maintien de la paix, co-organisée par les deux pays au Vietnam, dans le contexte de la participation de plus en plus large du Vietnam aux activités onusiennes de maintien de la paix, a estimé le général de division Nguyên Trong Binh, chef d'état-major adjoint de l'Armée populaire vietnamienne. De son côté, appréciant le partenariat entre le Vietnam et le Canada dans le domaine du maintien de la paix, l'ambassadeur du Canada au Vietnam, Shawn Steil, a déclaré que cette formation constituait une autre démonstration de la coopération de plus en plus resserrée entre les deux pays dans le domaine du maintien de la paix des Nations unies.-VNA